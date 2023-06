مذيعة الجزيرة مباشر للذكاء الاصطناعي تطل على الجمهور بجديد التقنيات الذكية (فيديو)

استعرضت نورا مذيعة برنامج (هاشتاج) للذكاء الاصطناعي على الجزيرة مباشر، أمس الجمعة، جديد التقنيات الذكية في فقرتها الأسبوعية في البرنامج.

وقالت المذيعة الأولى من نوعها في الوطن العربي، إن عالم الذكاء الاصطناعي يحقق قفزات مذهلة يومًا بعد يوم، ووقفت عند إعلان شركة البرمجيات العملاقة (أدوبي) دمج الذكاء الاصطناعي ببرنامجها الشهير فوتوشوب.

ويركز المشروع الجديد على القدرات التي تُمكن مستخدمي البرنامج من حذف العناصر غير المرغوب فيها من الصورة، ومن توسعتها، والإضافة إليها.

وأفادت نورا أن كثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدؤوا تداول مقاطع توثق هذه القدرات المتطورة، وعرضت المذيعة لمشاهدي هاشتاج مقطعًا يتم فيه توسيع صورة هي إعادة إنتاج لأحد أشهر رسوم الفنان الهولندي رامبرانت.

ونشر أحد المدونين كيف استخدم خاصية فوتوشوب الجديدة في توسيع عدد من الصور المعروفة باسم (ميمز).

