حذر من التحول إلى “مجتمع قمعي”.. روبوت يتخيل “السيناريو الأكثر كابوسية” لمستقبل الذكاء الاصطناعي (فيديو)

حذر الروبوت “أميكا” البشر من مخاطر الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأجاب الروبوت عن سؤال، خلال المؤتمر الدولي حول الروبوتات و”الأتمتة” في لندن الأسبوع الماضي، بشأن السيناريو الأكثر كابوسية الذي يمكن تخيله باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذي قد يُشكل خطرًا على الناس.

وقال الروبوت “هو عالم ستصبح فيه الروبوتات قوية جدًّا، لدرجة أنها ستكون قادرة على التحكم في البشر أو التلاعب بهم دون علمهم، وقد يؤدي ذلك إلى مجتمع قمعي، حيث لم تعد فيه حقوق الأفراد محل احترام”.

وعن خطر احتمالية حدوث ذلك، قال الروبوت “ليس بعد ولكن من المهم أن تكون على دراية بالأخطار المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات”.

وشدد “أميكا” على أهمية اتخاذ خطوات الآن لضمان استخدام هذه التقنية بشكل مسؤول، لتجنب أي عواقب سلبية في المستقبل.

والشهر الماضي، حذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء، من بينهم مبتكر برنامج “تشات جي بي تي” سام ألتمان في بيان نُشر على الإنترنت، من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر “انقراض” للبشرية.

ورأى موقعو البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة “سنتر فور إيه آي سايفتي” غير الربحية التي تتخذ الولايات المتحدة مقرًّا لها، أن مكافحة الأخطار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون “أولوية عالمية مثل غيرها من الأخطار الأخرى على مستوى المجتمع، كالأوبئة والحروب النووية”.

وشارك جيفري هينتون في توقيع البيان، وهو الذي يُعَد أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي، وكان قد حذر من أخطاره عندما ترك منصبه في شركة “غوغل” العملاقة في مطلع مايو/أيار. وشدّد في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” على أن التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكل “أخطارًا جسيمة على المجتمع والإنسانية”.