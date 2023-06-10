المليونيرة المتسولة في مصر.. أين ستذهب تركتها؟ (فيديو)

أثارت قصة امرأة عجوز في مصر ردودًا واسعة على مواقع التواصل، وذلك بعد وفاتها.

فبعد وفاة خيرية عبد الجليل أو “غوايش” كما يطلق عليها سكان مركز الوقف بمحافظة قنا في صعيد مصر، حيث اعتادت العيش والتسول، هرع الأهالي -كعادتهم- للمساعدة في تجهيزات الجنازة والدفن، وكانت المفاجأة عثورهم على أجولة تحوي ما يزيد على مليون جنيه مصري، أو ما يعادل 32 ألف دولار تقريبًا.

جمعتهم قروشًا وتركتهم مليونًا! العثور على مليون جنيه داخل منزل #متسولة في #مصر pic.twitter.com/2nribVPWYZ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) June 10, 2023

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بعض سكان المركز القول إن الأموال كانت مخبأة في أجولة وأكياس بلاستيكية، وتتألف من عملات معدنية وأوراق نقدية من الفئات الصغيرة. كما أكدت المصادر ذاتها أن “التركة” ستوزَّع على أشقاء وشقيقات المتوفاة الخمسة، تحت إشراف لجنة من الأهالي.

ورغم هذه “الثروة” كما يراها البعض، فإن المتسولة العجوز كانت تقطن غرفة صغيرة وهبها لها أحد سكان القرية، بينما تكفل آخرون بنفقات الجنازة.

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بكثافة المقطع المصور الذي يُظهر عثور الأهالي على أموال المتوفاة في مسكنها المتواضع. وبينما انهمك بعضهم في البحث عن أجولة أو أكياس أخرى، انشغل آخرون بعَدّ ما عُثر عليه من أموال.

أما التفاعل مع المقطع والكشف فكان واسعًا ومتباينًا في بعض الأحيان. حساب بعنوان “ليدي نانا” وجهت صاحبته رسالة إلى البخلاء قائلة “اتعظوا أيها البخلاء! السيدة جمعت أموالًا وكنزتها، وتركتها، لا هي استمتعت بها في حياتها، ولا ستأخذها إلى الدار الآخرة”.

أما صاحب حساب “مصري أصيل” فلفت الانتباه إلى طموح كثيرين للكسب السريع، حتى وإن كان على حساب مبادئهم وكرامتهم، مستدلًّا بأحد الأفلام السينمائية في الثمانينيات، يحكي قصة موظف حكومي رفيع المستوى، يواجه أعباءه المالية بامتهان التسول.

وفي ظل الظروف الاقتصادية المتردية في عدد من الدول العربية، تشير أرقام رسمية إلى ارتفاع أعداد المتسولين، بل وتضاعفها في بعض تلك الدول.