العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا (شاهد)

عُثر على الأطفال الأربعة الذين نجوا من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم قبل 40 يومًا، أحياءً في أدغال كولومبيا، كما أعلنه الرئيس غوستافو بيترو أمس الجمعة، في تغريدة على تويتر.

وكتب الرئيس الكولومبي في تغريدته التي أرفقها بصورة لعسكريين وسكان أصليين شاركوا في عمليات البحث والعثور على المفقودين الأربعة “عثر على الأطفال الضائعين منذ أربعين يومًا أحياءً”.

ويبلغ أكبر الإخوة الأربعة 13 عامًا وأصغرهم سنة واحدة.

وقال جد الأطفال فيدينسيو فالنسيا لوكالة الصحافة الفرنسية “نعم تم العثور عليهم”، موضحًا أن “هنري غيهيرو أحد أفراد قبائل السكان الأصليين أراراكوارا عثر عليهم وكان يبحث عنهم منذ البداية”.

وينتمي الأطفال إلى قبائل “ويتوتو” من السكان الأصليين، وقد ظلوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز “سيسنا 206″، كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من مايو/ أيار الماضي. وقتل البالغون الثلاثة وعثر على جثثهم في مكان الحادث.

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية إن فرق الإسعاف التابعة للجيش “اهتمت على الفور بالأطفال الأربعة” الذين عثر عليهم على بعد نحو 5 كيلومترات غرب موقع تحطم الطائرة، حسب الجيش.

Colombian authorities have announced that 4 children, who disappeared 40 days ago following a plane crash in the #amazonjungle have been discovered alive.

Click on the 🔗 to read more: https://t.co/ZcW1SoCx2u#Colombia #AmazonPlaneCrash #PlaneCrash #ABPLive pic.twitter.com/9jiBuOOl0e

— ABP LIVE (@abplive) June 10, 2023