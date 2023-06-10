العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا (شاهد)

عُثر على الأطفال الأربعة الذين نجوا من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم قبل 40 يومًا، أحياءً في أدغال كولومبيا، كما أعلنه الرئيس غوستافو بيترو أمس الجمعة، في تغريدة على تويتر.

وكتب الرئيس الكولومبي في تغريدته التي أرفقها بصورة لعسكريين وسكان أصليين شاركوا في عمليات البحث والعثور على المفقودين الأربعة “عثر على الأطفال الضائعين منذ أربعين يومًا أحياءً”.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

ويبلغ أكبر الإخوة الأربعة 13 عامًا وأصغرهم سنة واحدة.

وقال جد الأطفال فيدينسيو فالنسيا لوكالة الصحافة الفرنسية “نعم تم العثور عليهم”، موضحًا أن “هنري غيهيرو أحد أفراد قبائل السكان الأصليين أراراكوارا عثر عليهم وكان يبحث عنهم منذ البداية”.

بينهم رضيع.. العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرتهم في الغابة!

👨‍👦يبلغ أكبر الإخوة الأربعة 13 عاما وأصغرهم قرابة سنة. #الجزيرة_مباشر #كولومبيا #حوادث pic.twitter.com/Fj1FyqEkBi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2023

وينتمي الأطفال إلى قبائل “ويتوتو” من السكان الأصليين، وقد ظلوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز “سيسنا 206″، كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من مايو/ أيار الماضي. وقتل البالغون الثلاثة وعثر على جثثهم في مكان الحادث.

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية إن فرق الإسعاف التابعة للجيش “اهتمت على الفور بالأطفال الأربعة” الذين عثر عليهم على بعد نحو 5 كيلومترات غرب موقع تحطم الطائرة، حسب الجيش.

Colombian authorities have announced that 4 children, who disappeared 40 days ago following a plane crash in the #amazonjungle have been discovered alive. Click on the 🔗 to read more: https://t.co/ZcW1SoCx2u#Colombia #AmazonPlaneCrash #PlaneCrash #ABPLive pic.twitter.com/9jiBuOOl0e — ABP LIVE (@abplive) June 10, 2023

ونقلت ليسلي (13 عاما) وسوليني (9 أعوام) وتيان نورييل (4 أعوام) وكريستين (عام واحد) مساء الجمعة، من الأدغال بمروحية إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري (285 كيلومترًا جنوب شرق بوغوتا)، كما ظهر في لقطات بثتها الوزارة.

ويفترض أن يُنقلوا مجددًا إلى بوغوتا بطائرة طبية لإدخالهم في مستشفى عسكري. وقال الرئيس بيترو للصحفيين “إنهم ضعفاء ويجب أن يخضعوا لفحوص طبية”.

La alegría es inmensa, el agradecimiento a nuestras @FuerzasMilCol y comunidades indígenas será eterno. Nunca dejamos de buscarlos hasta que el milagro llegó. #OperaciónEsperanza pic.twitter.com/iVWPCOTpYv — Mindefensa (@mindefensa) June 10, 2023

وكان أكثر من 100 جندي ترافقهم كلاب بوليسية وعشرات من السكان الأصليين يبحثون عن الأطفال بين إقليمي جوافياري وكاكويتا منذ العثور على حطام طائرتهم وسط نباتات كثيفة. وأعلن في 17 مايو/ أيار العثور عليهم، ثم نفى الرئيس الكولومبي النبأ.

ووجد رجال الإنقاذ، بدعم من كلاب البحث، في وقت سابق بقايا فاكهة أكلها الأطفال للبقاء على قيد الحياة، بالإضافة إلى ملاجئ أعدّوها من نباتات الغابة.

وكانت فرص بقاء الأطفال على قيد الحياة تتضاءل يومًا بعد يوم، في هذه البيئة الصعبة للغاية التي تشكّل مرتعًا للنمور والبوم والثعابين وحيوانات مفترسة أخرى. كما أن هذه المنطقة تسجل نفوذًا قويًّا لمتمردي “فارك”، وهي جماعة مسلحة انقطعت محادثات السلام معها أخيرًا.

El ministro @Ivan_Velasquez_ destacó la labor incansable de las @FuerzasMilCol y las comunidades indígenas Siona y Araracuara; anunció que los menores fueron estabilizados por el equipo médico de combate y serán trasladados el día de mañana al hospital militar.… pic.twitter.com/xnDMJQ7L4o — Mindefensa (@mindefensa) June 10, 2023

وانتشرت أنباء فقدان الأطفال، بمقاطع فيديو وصور لعمليات البحث من جانب العسكريين الذين تعقّبوهم إثر العثور على زجاجة رضاعة ومقص وحذاء وحفاظات وفاكهة ممضوغة وآثار أقدام وملاجئ مؤقتة.

ولفت الرئيس الكولومبي إلى أن ويلسون، وهو كلب من نوع الراعي البلجيكي يبلغ ست سنوات وفُقد أثره في الأيام الأخيرة خلال عمليات البحث، لا يزال مفقودًا.

وأشاد وزير الدفاع إيفان فيلاسكيز بوحدات الجيش “الصامدة والدؤوبة”، وبالسكان الأصليين الذين شاركوا في عمليات البحث التي امتدت على مساحة تزيد على 320 كيلومترًا ثم في نطاق عشرين كيلومترًا مربعًا.

Y claro, también nuestra profunda gratitud con los indígenas de las comunidades Siona y Araracuara, cuya participación en las operaciones de búsqueda fue decisiva para el hallazgo de los menores. https://t.co/1jol0F5ssC — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) June 10, 2023

وشارك سلاح الجو أيضًا في العملية بثلاث مروحيات. وباستخدام مكبر صوت على متن مركبة، تم بث رسالة صوتية سجلتها جدة الأطفال. وقد أُلقيت عدة للإغاثة في أنحاء مختلفة من الغابة.

كما استُخدمت تقنيات الأقمار الصناعية لمحاولة تحديد المسار الذي كان من الممكن أن يسلكه الأطفال في هذا الجحيم الأخضر الذي لا يمكن اختراقه، والذي يشهد هطل أمطار غزيرة يوميًّا.