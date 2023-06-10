السعودية.. أمر ملكي باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًّا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج هذا العام (1444هـ)، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاستضافة تأتي ضمن البرنامج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج، عبد اللطيف آل الشيخ، أن الشعب الفلسطيني يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وقال آل الشيخ إن استمرار هذه “اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين، تأتي تأكيدًا على نتائجها الإيجابية وعمق العلاقة التي يكنها خادم الحرمين الشريفين لإخوانه من الشعب الفلسطيني، واهتمامه البالغ بأسر الشهداء منهم”، وأكد أن “مثلها سيكون له أبلغ الأثر في نفوسهم، (وسيكون) تخفيفًا لجراحهم، ومواساةً لمعاناتهم لا سيما ذوي الشهداء والأسرى والجرحى”.

وبشأن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية للمستضافين، أوضح آل الشيخ أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يشمل جميع مناحي تأدية الشعيرة المباركة، بما في ذلك زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام والأماكن التاريخية وعقد اللقاءات الثقافية والعلمية وتنسيق لقاء أئمة الحرمين الشريفين بهم.

وأضاف “هذا إلى جانب توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتسهيل استضافتهم، إضافة للخدمات المصاحبة التي تصبُّ في سبيل راحة الحجاج وخدمتهم عبر منظومة من الخدمات منذ مغادرتهم بلادهم وحتى عودتهم بما يضمن لهم أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة”.

وفي يناير/ كانون الثاني، قالت وزارة الحج والعمرة في السعودية إن المملكة ستلغي قيود كوفيد-19 في موسم الحج 2023، وستستضيف أعدادًا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.