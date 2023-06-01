استنفر الشرطة.. عراك وإطلاق نار بين لبنانيين وعراقيين في البرازيل (فيديو)

نشب عراك عنيف وصل إلى حدّ تبادل إطلاق النار بين عشرات من اللبنانيين والعراقيين في العاصمة الاقتصادية للبرازيل ساو باولو.

ونقل تلفزيون “الجديد” اللبناني عن بيان للشرطة المحلية أن القصة بدأت السبت الماضي عندما “توجهت عائلة لبنانية إلى محل لعائلة عراقية لمطالبتها بتسديد دين عليها”.

وقالت إن عراكا نشب في أعقاب ذلك جُرح جرّاءه شخص بسكين، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عادت العائلة اللبنانية، الاثنين الماضي، للانتقام وقد حشدت أعدادا كبيرة من المهاجرين اللبنانيين.

وقالت القناة إن الشرطة المحلية قدّرت أعداد المتعاركين بـ80 شخصا من مختلف الأعمار، مما اضطرها إلى إغلاق الشوارع والطرق المؤدية إلى السوق التي اندلع بها العراك خوفًا من ارتفاع العدد.

وأظهر مقطع فيديو بثته قنوات برازيلية تبادل الطرفين إطلاق الرصاص في مجمع تجاري، في حين سجلت الشرطة جرح لبناني بزجاجة في رأسه.

وقال موقع (أونيفيرسو أون لاين) البرازيلي، إن العراك أثار الرعب في منطقة (25 مارس) الحيوية يوم الاثنين الماضي، بسبب طلقات الرصاص، وظهر أصحاب المحال التجارية وهم يغلقون محلاتهم.

وأفاد الموقع بأن الشرطة لم تتمكن بعد من تحديد هوية المتسبب في العراك، وأنها استعانت بعناصر من الشرطة العسكرية لفض الاشتباك في السوق الشديد الازدحام وسط المدينة.

وأشارت الشرطة إلى أن مقاطع الفيديو أظهرت أشخاصا يطلقون النار في الهواء لمحاولة فض الاشتباك، موضحة أنها ستحدد هويتهم.