من الطائرة.. أردوغان يتصل بـ”مسن الدَّرَج” ويشكره (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطعًا مصورًا نشره الرئيس رجب طيب أردوغان لمكالمة أجراها عبر الفيديو من الطائرة مع المُسن الذي لفت الأنظار لحرصه على اللحاق بتجمع انتخابي له في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، وإصراره على صعود الدَّرَج رغم كبر سنه.

وخلال المكالمة، شكر الرئيس التركي والمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة “عم حسين” لحرصه على حضور التجمع الانتخابي رغم المجهود الكبير.

وتساءل أردوغان عن إيقاف تشغيل المصاعد والسلالم الكهربائية في ذلك اليوم، قائلًا إنه يجب محاسبة المسؤول عن صعود المُسن الدَّرَج الأحد المقبل، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ذلك اليوم.

وانتشر مقطع فيديو للمُسن التركي وهو يصعد الدَّرَج بسرعة في محطة المترو الخاصة بمطار أتاتورك في إسطنبول، وذلك بعد تعطل الدَّرَج الكهربائي والمصعد، للّحاق بالتجمع الانتخابي الداعم للرئيس أردوغان.

واقترح عدد من الشبان على المُسن أن يستريح قليلًا ويمشي بشكل أبطأ، إلا أنه رفض ومضى مسرعًا للمشاركة في التجمع.

مسن تركي يصعد على الدرج بشكل سريع في محطة المترو الخاصة بمطار أتاتورك بإسطنبول، وذلك بعد تعطل الدرج الكهربائي والمصعد، للحاق بالتجمع الانتخابي الداعم للرئيس #أردوغان. طلب مجموعة من الشبان من المسن التركي أن يستريح قليلا ويمشي بشكل أبطأ إلا أنه رفض ذلك ومضى مسرعًا سعيا للمشاركة… pic.twitter.com/oEPevzrq4J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2023

ويتنافس أردوغان على منصب الرئيس في مواجهة عدد من المرشحين، أبرزهم كمال كليجدار أوغلو مرشح المعارضة.