مطعم مصري يثير أزمة بعد طرده فتيات بسبب ارتداء بعضهن الحجاب (فيديو)

أثارت واقعة طرد مجموعة من الفتيات من مطعم مصري بسبب ارتداء بعضهن حجاب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمقاطعة المطعم.

وطرد مطعم شهير بالقاهرة بشكل جماعي شابة مع 14 من صديقاتها خلال احتفالهن بيوم ميلادها، بدعوى أن بعضهن يرتدين الحجاب.

واستنكرت عهود -وهي لا ترتدي الحجاب أصلًا- تصرف المطعم الذي برر الأمر بـ”قواعد المكان”، ونشرت مقطعًا مصوّرًا على حسابها توضح فيه أحداث الواقعة.

وقالت الفتاة في المقطع إنها حجزت طاولة بالمطعم لتكفي 15 فردًا للاحتفال بعيد ميلادها، ولكن عند حضورها في الموعد المحجوز تم طردهم من المكان.

وأضافت “طردنا من المطعم بسبب وجود فتيات محجبات معانا، وهو شيء لا تسمح به إدارة المطعم، وقالوا لنا ممنوع دخول المحجبات لهذا المطعم، لم يكن هناك مشكلة إذا أبلغونا بذلك قبل أثناء حجز المكان، لكنهم لم يفعلوا ذلك”.

وأوضحت الفتاة أنهم حاولوا التفاهم مع إدارة المطعم، لكنهم رفضوا وحذروهم من استدعاء رجال الأمن لطردهم بالقوة.

وتداول ناشطو مواقع التواصل في مصر المقطع المصوّر، وعبّروا عن غضبهم من خلال وسوم مختلفة ودعوات لمقاطعة المطعم، ما أثر على تقييمه سلبًا عبر موقعه في غوغل.

وعلق أباظة عبد المجيد على الواقعة “هذا غير دستوري وغير قانوني وتمييز ديني في أكبر دولة مسلمة، قمة الانحطاط”.

مستنقع ملوش قرار ، ده غير دستوري وغير قانوني وتميز ديني في اكبر دوله مسلمه ، قمة المسخره والانحطاط. #ESCA https://t.co/deOYIw4BvD — Abaza Abdelmageid I أباظة عبد المجيد (@AbazaAbdelmage1) May 8, 2023

ووجه حميد رسالة للمطعم وكتب “أنت على أرض مصرية مسلمة ومسيحية، وأعتقد أنت تعرف أن فيه مسلمات ومحجبات”، ورأى حميد أن الدولة لا تحمي المواطنين من مثل هذه القرارات.

#escā انت على ارض مصرية مسلمة ومسيحية واعتقد انت عارف ان فى مسلمات محجابات .. لكن احنا دولة مابتعرفش تحمي مواطنيها من الاشكال الضالة دي https://t.co/QiQzZ1Ah0P — ‏﮼حَمِيد (@elniel0605) May 8, 2023

وهاجت نسرين بدران المطعم وطالبت بمقاطعته وكتبت “ماذا يعني ممنوع دخول المحجبات؟ كل بنت حرة، هذه قلة أدب وحرب على الدين والعادات والتقاليد، يجب مقاطعة هذا المطعم”.

اي يعني ممنوع دخول المحجبات. كل بنت حره

هذه قلة ادب وحرب على الدين والعادات وتقليد يجب مقاطعة هذا المطعم تفو على هيك مطعم — نسرين بدران (@assifaruk58) May 8, 2023

وتأتي هذه الواقعة بالرغم من مطالبة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية المصرية، في بيان رسمي العام الماضي، بالتعميم على جميع المنشآت والمطاعم السياحية بمنع انتهاج سياسة التمييز، لا سيما فيما يتعلق بمنع دخول المحجبات بحجة السياسة الداخلية للمكان.