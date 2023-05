مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 دعسًا أمام مركز للمهاجرين في تكساس

قتل 8 أشخاص على الأقل، أمس الأحد عندما تخطّت سيارة رباعية الدفع الضوء الأحمر وصدمت مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون حافلة أمام مركز لاستقبال المهاجرين في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إنها تتعامل مع الأمر على أنه حادث في الوقت الحالي، رغم أن أحد الشهود قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن السائق وجّه شتائم إلى المجموعة قبل الإسراع بالسيارة.

وقال المتحدث باسم الشرطة مارتن ساندوفال إن المركبة “تخطّت الضوء الأحمر ودعست عدة أشخاص” في مدينة براونزفيل الحدودية في أقصى جنوب الولاية.

وأضاف أن 7 أشخاص قتلوا كما أصيب نحو 10 آخرين بجروح، وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت لاحق بأن شخصًا توفي في المستشفى متأثرًا بجروحه.

At least 7 dead, 10 injured after driver hits crowd of migrants in Texas just outside of a shelter (What are the chances it was deliberate; & the driver figures ⁦ @GovAbbott ⁩ will pardon him, or make him Deputy Dog & give him the keys to the city?) https://t.co/ybvEYbQhKO

وقال لويس هيريرا (36 عامًا) -وهو شاب فنزويلي أصيب في ذراعه جراء الحادثة- إن الأمر كان “مفاجئًا”، وأضاف “مرّت امرأة بسيارة وحذّرتنا للابتعاد عن الطريق.. كانت مسألة لحظات. جاء القاتل في السيارة وهو يشير إلينا ويهيننا”. وقال هيريرا إن السائق كان يقود السيارة مسرعًا بكل ما أوتي من قوة.

واحتجز شهود السائق، الذي قال المتحدث باسم الشرطة إنه نُقل إلى المستشفى، ووُجّه إليه اتهام بالقيادة المتهورة في الوقت الحالي، وإنه “من المرجح أن تُوجّه إليه تهم أخرى في وقت لاحق”، من دون أن يوضح ماهية هذه التهم.

وحتى وقت متأخّر من مساء الأحد، لم تحدد الشرطة هوية السائق، ومن المتوقّع أن يُعقد مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين. وأوضح ساندوفال أن السلطات فتحت تحقيقًا بشأن ما إذا كان الحادث متعمّدًا أم لا.

At least 7 people are dead and at least half a dozen are injured after a Texas driver “intentionally” drove a Range Rover into a crowd of migrants outside a Catholic Charities shelter in Brownsville, Texas today.

وكان الضحايا ضمن مجموعة من 25 شخصًا ينتظرون عند نقطة توقف للحافلات، وفقًا لفيكتور مالدونادو، المدير التنفيذي لمركز “أوزانام”، وهو مركز للإيواء على الجانب الآخر من الشارع حيث وقع الحادث. ووصف المشهد بأنه كان مروّعًا، حيث كانت هناك أشلاء على طول الشارع.

وقال مادونادو إن الشهود “صُدموا للغاية”، مضيفًا أن الأمر “كان قاسيًا جدًّا”، وقال إن مركز الإيواء يفتح أبوابه على مدار اليوم، حيث “نؤوي أفرادًا قادمين من تشيلي وكولومبيا والإكوادور والصين وأوكرانيا والعديد من الفنزويليين”.

من جهته، أشار ساندوفال إلى أن بعض الضحايا كانوا مهاجرين ولكنه لم يؤكد ما إذا كانوا كلّهم كذلك. وقال “إنه أمر نحقّق فيه مع شرطة الحدود”.

