حلّاق يساند زبونته المريضة في مقطع حقق ملايين المشاهدات.. ماذا فعل؟ (فيديو)

هوّن حلاق في البرازيل الوضع على زبونة له بعد أن انتابها الحزن من حلق شعرها كله، وتضامن الشاب مع الزبونة بطريقته الخاصة؛ مما جعلها تذرف الدموع من شدّة التأثر.

وحصل مقطع الفيديو الذي يوثق اللحظة على 18 مليون مشاهدة على موقع (تيك توك)، كما حصد 3 ملايين و400 ألف إعجاب وأزيد من 100 ألف مشاهدة على حساب الحلاق على موقع إنستغرام.

وأظهر المقطع الحلاق غيلهيرمي ماغالهايس وهو يحلق شعر كلوديا بشكل كامل والحزن يبدو على ملامحها؛ ويرجَّح أن ذلك لإصابتها بمرض يستدعي حلاقة الشعر.

وبادر ماغالهايس إلى تمرير آلة الحلاقة على شعره أيضًا، وواصل الحلق في مشهد مؤثر حاول به أن يهوّن الأمر على كلوديا، وهو ما نال إعجاب باقي العاملين في المحل فطلبوا فعل الشيء نفسه.

وزاد تعاطف باقي العاملين تأثر كلوديا فانهمرت دموعها من شدة التأثر، وكتب الحلاق على المقطع تعليقًا قال فيه “تُشعين دائًما دونا كلوديا.. أحبك”، كما شكر أصدقاءه على مبادرتهم.

ونشر الحلاق الصورة التي جمعته وزملاءه بالزبونة وكتب عليها “إرادتك لتحقيق الفوز أكبر من كل العقبات”، وحظي المنشور بأكثر من 36 ألف إعجاب.