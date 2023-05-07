9 قتلى بإطلاق نار داخل مركز تجاري في تكساس الأمريكية (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، أن مسلحا قتل 9 وأصاب 7 في مركز تجاري بمدينة آلين إحدى ضواحي مدينة دالاس في ولاية تكساس.

وأوضحت الشرطة أن موظف أمن في المركز أطلق النار على المسلح وأرداه قتيلا.

وقال جوناثان بويد رئيس إدارة الاطفاء في آلين “عثرنا على 7 أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة، ونقلنا 9 آخرين إلى المستشفى توفي 2 منهم بعد ذلك”.

وأضاف بويد أن “3 من الجرحى” الذين نُقلوا إلى عدد من مستشفيات المنطقة “يخضعون لعمليات جراحية حرجة” بينما “حالة الـ4 الآخرين مستقرة”.

WARNING: Disturbing Video A mass shooting has taken place at the #Allen Premium Outlets mall in Allen, #Texas. The Shooter has been confirmed to be dead. At least 5 people confirmed dead

Children among the dead

Unknown motive

Gunman was shooting at random#AllenTexas pic.twitter.com/LxshBmz05P — Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 7, 2023

وقال مسؤول في أحد المستشفيات إن أعمار المصابين تتراوح بين 5 و61 عاما.

وأثار إطلاق النار العشوائي في مركز التسوق، الذي يبعد 40 كيلومترا شمال مدينة دالاس ويشهد ازدحاما في عطلة نهاية الأسبوع، حالة من الذعر.

ووصف رئيس شرطة مدينة آلين (بريان هارفي) في مؤتمر صحفي الحادثة بأنها مأساة، قائلا إن الناس تريد جوابا بشأن ما حدث.

وأضاف هارفي أن موظف الأمن “سمع أعيرة نارية في المكان، وتوجه صوبها مباشرة واشتبك مع المهاجم وقام بتحييده”.

#VIDEO: 9 people have died after lone gunman opened fire at #Allen Premium Outlets in Allen, #Texas this afternoon, city officials confirm. 7 others hospitalized. #Shooting suspect “neutralized” by responding officer. @livenowfox pic.twitter.com/HwNHVLHLHo — Josh Breslow (@JoshBreslowTV) May 7, 2023

ووصف حاكم تكساس (غريغ أبوت) إطلاق النار بأنه “مأساة لا توصف”.

وأعلن البيت الأبيض أنه يراقب الوضع من كثب، وأنه على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون والمسؤولين المحليين لتقديم الدعم لهم.

وفي لقطات فيديو بثتها شبكة (سي إن إن)، يظهر مطلق النار وهو يخرج من سيارة في مرأب مركز التسوق، ويبدأ بإطلاق النار. وستنظَّم وقفة احتجاجية من أجل الضحايا، اليوم الأحد.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة، ويُمثل العنف الناجم عن الأسلحة النارية مشكلة واسعة النطاق، ويقول الناشطون المدافعون عن ضبطها إن انتشار الأسلحة بشكل واسع والقوانين المتساهلة نسبيا مع حيازتها تؤدي إلى تكرار هذا النوع من الحوادث.

وتُرتكب ثلاثة أرباع جرائم القتل في الولايات المتحدة بأسلحة. ووفقا لتقرير لوكالة بلومبيرغ في مايو/أيار 2022، يمتلك الأمريكيون أسلحة أكثر من أي مكان آخر في العالم، وهم مستمرون في شراء المزيد.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لديها متوسط 120.5 سلاحا ناريا لكل 100 مقيم، ولدى مالكي الأسلحة الأمريكية 393.3 مليون قطعة سلاح.