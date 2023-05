9 قتلى بإطلاق نار داخل مركز تجاري في تكساس الأمريكية (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، أن مسلحا قتل 9 وأصاب 7 في مركز تجاري بمدينة آلين إحدى ضواحي مدينة دالاس في ولاية تكساس.

وأوضحت الشرطة أن موظف أمن في المركز أطلق النار على المسلح وأرداه قتيلا.

وقال جوناثان بويد رئيس إدارة الاطفاء في آلين “عثرنا على 7 أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة، ونقلنا 9 آخرين إلى المستشفى توفي 2 منهم بعد ذلك”.

وأضاف بويد أن “3 من الجرحى” الذين نُقلوا إلى عدد من مستشفيات المنطقة “يخضعون لعمليات جراحية حرجة” بينما “حالة الـ4 الآخرين مستقرة”.

WARNING: Disturbing Video

A mass shooting has taken place at the #Allen Premium Outlets mall in Allen, #Texas.

The Shooter has been confirmed to be dead.

At least 5 people confirmed dead

Children among the dead

Unknown motive

Gunman was shooting at random#AllenTexas pic.twitter.com/LxshBmz05P

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 7, 2023