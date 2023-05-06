“ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى”.. داعية: لهذا يجب علينا أن نتمسك بكتاب الله (فيديو)

تحدث الشيخ وليد مهساس الداعية الإسلامي والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والأستاذ بجامعة البشير الإبراهيمي بالجزائر، عن مكانة القرآن الكريم في نفوس المسلمين.

وقال لبرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر إن “القرآن الكريم طرفه بيد الله وقد ألقاه لخلقه ليتمسكوا به”، ومضى إلى أنه أنزله إلى خلقه ليتمسكوا به ويتحاكموا إليه في كل مجالات حياتهم.

وشدد على أن “معنى القرآن ليس فقط في أننا نقرؤه ونرتله ونطبعه في طبعات جميلة، إنما أنزل لعيشه”، مضيفًا أن “حياة المسلم ليست فقط السنوات التي يمضيها في الأرض”.

وقال إن التمسك بالقرآن الكريم يأتي حتى يسعد به المسلم ويحيا حياة طيبة احتكامًا لقوله تعالى “ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى”، لأنه جاء ليُسعد البشرية جمعاء.

وقال الشيخ مهساس عن القرآن الكريم إنه “كتاب ربنا إن تمسكنا به هُدينا، ودرع يحمينا”، وأوصى بضرورة فهم فِكر القرآن وفلسفته والوعي به ثم العمل به في الحياة اليومية.

ودعا الداعية الإسلامي إلى أن لا يطوي المسلم القرآن الكريم بانقضاء شهر رمضان، مضيفًا أن “دور الدعاة والعلماء هو التشجيع على ذلك وربط الأمة بالقرآن الذي هو صمام أمان لها يجمعها على كلمة واحدة”.