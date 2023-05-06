“على شفا جرف هار”.. مدينة برازيلية مهدّدة بأن تبتلعها الأرض هذه قصتها (فيديو)

يواجه سكان إحدى المدن البرازيلية خطرًا محدقًا يتمثل في انهيارات أرضية قد تبتلعهم هم ومنازلهم، جراء حملات واسعة لإزالة الغابات في المدينة بدعوى التوسع الحضري.

وثمة احتمال كبير لأن تبتلع الأرض مدينة بوريتيكوبو، الواقعة في شمال شرقي البرازيل، حيث تهدد الحُفَر الضخمة التي يصل عمقها إلى 70 مترًا، بانهيارات أرضية قد تقضي على المدينة في غضون 40 عامًا.

ويوجد الآن 26 أخدودًا يبلغ طول أكبرها أكثر من 298 مترًا، وقد تشكّلت على مدى سنوات من إزالة الغابات في المدينة وما حولها، جراء التوسع الحضري غير المخطط له.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الأرض تحت هذه الغابات، مما يجعل من الصعب على التربة امتصاص المياه الزائدة ويتسبب في تركيز المياه السطحية وتآكل الأرض، وهو ما سيسمح بتطور الحُفَر الضخمة بمرور الوقت.