قد لا تصدق.. هذا ما يحدث عند إضافة قليل من الملح إلى القهوة

ربما يرغب معظم محبي القهوة في إضافة بعض السكر أو الحليب إليها طلبًا لمذاق مميز وتخفيفًا لمرارتها، لكن باحثين يقولون إن إضافة قليل من الملح قد تؤدي إلى نتائج مذهلة.

وإذا كانت الفكرة تبدو غريبة بالنسبة لك، فتأكد أنها ليست كذلك كما تعتقد؛ فوفقًا لموقع (ساينس ألرت) العلمي وجد الباحثون أن هناك أساسًا علميًّا لهذا النوع من القهوة المعروف منذ عقود، مشيرين إلى أن كلوريد الصوديوم يؤدي دورًا فعالًا للغاية في تقليل مرارة القهوة.

وعزا العلماء قدرة كلوريد الصوديوم (ملح الطعام العادي) على سحق المرارة، إلى شعبية الملح لكونه جزءًا من مكونات الطبخ في جميع أنحاء العالم عبر التاريخ؛ فمن خلال تقليل الشعور بالمرارة، يسمح الملح للنكهات الأخرى، مثل الحلاوة، بالظهور والتألق بشكل واضح.

