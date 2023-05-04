قد لا تصدق.. هذا ما يحدث عند إضافة قليل من الملح إلى القهوة

ربما يرغب معظم محبي القهوة في إضافة بعض السكر أو الحليب إليها طلبًا لمذاق مميز وتخفيفًا لمرارتها، لكن باحثين يقولون إن إضافة قليل من الملح قد تؤدي إلى نتائج مذهلة.

وإذا كانت الفكرة تبدو غريبة بالنسبة لك، فتأكد أنها ليست كذلك كما تعتقد؛ فوفقًا لموقع (ساينس ألرت) العلمي وجد الباحثون أن هناك أساسًا علميًّا لهذا النوع من القهوة المعروف منذ عقود، مشيرين إلى أن كلوريد الصوديوم يؤدي دورًا فعالًا للغاية في تقليل مرارة القهوة.

وعزا العلماء قدرة كلوريد الصوديوم (ملح الطعام العادي) على سحق المرارة، إلى شعبية الملح لكونه جزءًا من مكونات الطبخ في جميع أنحاء العالم عبر التاريخ؛ فمن خلال تقليل الشعور بالمرارة، يسمح الملح للنكهات الأخرى، مثل الحلاوة، بالظهور والتألق بشكل واضح.

People Are Adding Salt to Their Morning Coffee For a Rather Bizarre Reason https://t.co/6X1F392wD6 — ScienceAlert (@ScienceAlert) May 3, 2023

وأظهرت الأبحاث المنشورة منذ عام 1995 أن الملح فعّال في إخفاء المرارة. وعندما مزج العلماء المركبات الحلوة والمرة، تبيّن أن إضافة الملح جعلت الخليط أكثر حلاوة وأقل مرارة. لكن التأثير لم يكن متبادلًا؛ إذ لم تتمكن المركبات المرة من إخفاء نكهة الملح.

وتظهر مرارة القهوة عند تحميصها استعدادًا لتخميرها. وتشكل هذه العملية مركبات تسمى لاكتونات حمض الكلوروجينيك، وفي التحميص الغامق، الفينيليندانات، التي تنتج عن تحلل حمض الكلوروجينيك.

وتشمل الأماكن من العالم التي يضاف فيها الملح عادة إلى القهوة لتعزيز مذاقها، فيتنام، حيث يتم تعزيز القهوة المالحة بالحليب المكثف للحصول على مشروب لذيذ يشبه الكراميل.

وإبان الحرب العالمية الثانية اعتاد جنود البحرية الأمريكية شرب القهوة بالملح، نظرًا لأن معدات تحلية المياه لم تكن فعالة آنذاك.

من أجل ذلك ينصح الباحثون من لا يحبون إضافة السكر أو الحليب إلى قهوتهم في الصباح، بأنه قد يكون من المفيد تجربة القليل من الملح، والاستمتاع بنكهة قد يكونون لم يجربوا مثلها من قبل.