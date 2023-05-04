قبل أن يدعسها القطار.. ضابط يخاطر بحياته لإنقاذ عجوز تعاني ضعفا في السمع (فيديو)

خاطر ضابط في محطة سكة حديدية جنوبي تايلند، بحياته لإنقاذ امرأة مسنّة تعاني ضعفا في السمع، كانت تحاول عبور المسار أثناء قدوم قطار مسرع.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة في المحطة، يوم 30 أبريل/ نيسان، أن القطار القادم بسرعة كانت تفصله بضعة أمتار عن العجوز التي كانت تعبر السكة دون أن تلتفت أو تسمع صوته.

وقالت صحيفة محلية إن شرطي المرور في محطة مقاطعة سورات ثاني “قام بعمل بطولي” وحظي باهتمام وثناء الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار المقطع، لسرعة بديهته وتفانيه في أداء واجبه.

وأفادت الصحيفة أن المرأة البالغة 75 عامًا تعاني ضعفا في السمع وأنها كادت تفقد حياتها لولا أن ضابط المرور اندفع نحوها وأزاحها عن السكة في ردّ سريع واحترافي.

وقالت إن هيئة السكك الحديدية في تايلند أشادت بعمل ضابط المرور، وأوصت بمراجعة القوانين والالتزام بالإجراءات المعمول بها في ممرات السكة الحديدية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وطالبت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر عند عبور خطوط السكك الحديدية أو قيادة المركبات عبرها، والتوقف قبل العبور والنظر إلى اليسار واليمين للتأكد من أن المنطقة آمنة، لضمان سلامتهم.