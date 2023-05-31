محمد اشتية يدعو وزراء مصريين لزيارة فلسطين (فيديو)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية نظيره المصري مصطفى مدبولي وباقي الوزراء المصريين إلى زيارة فلسطين، عقب مباحثات مصرية فلسطينية في القاهرة.

وقال اشتية للوزراء المصريين في مؤتمر صحفي، الأربعاء: “أريدكم أن تروا أن هناك شعبًا فلسطينيًا محبًا للحياة، واقتصادًا فلسطينيًا مقاومًا، ومدينة توأمًا لمكة المكرمة، وهي مدينة القدس، ومدينة بيت لحم حيث وُلد السيد المسيح”.

وتابع اشتية في حديثه لمدبولي: “نحن ندعي أن القدس هي أقرب نقطة للسماء، ومن لا يصدقنا يمكنه أن يأتي ويقيس بنفسه”.

وتضمنت المباحثات بين الطرفين تعزيز توزيع السلع المصرية في السوق الفلسطينية، كما تم التباحث في مجالات الصحة والتوقيع على بروتوكول في الزراعة.

وكان اشتية قد وصل الاثنين إلى القاهرة على رأس وفد وزاري فلسطيني، في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الأربعاء.

والتقى اشتية خلال الزيارة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، أمس الثلاثاء، وتباحثا في سبل تخفيف معاناة سكان قطاع غزة وتسهيل حركة سكان القطاع عبر معبر رفح.

وناقش الجانبان ضرورة وجود دور مصري في عملية إنشاء محطات تحلية مياه ممولة من المانحين في قطاع غزة، وتفعيل شبكات الهاتف المحمول الفلسطيني في مصر.

وناشد رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس المخابرات المصرية الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها المتعلقة بالاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية وتصاعد الاستيطان وعمليات القتل ووقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.