كيف يتوضأ رائد الفضاء ويصلي؟ السعودي علي القرني يجيب (فيديو)

تساءل متابعو رائد الفضاء السعودي علي القرني عن كيفية أدائه الصلاة في الفضاء، فقرر أن يجيبهم بشكل عملي، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل مقطع فيديو يوضح الأمر.

وقال القرني في المقطع الذي نشره الأحد، إن رواد الفضاء يطفون بشكل مستمر، وإن تثبيت القبلة يجري عبر تثبيت الأقدام في أحد الأجهزة المخصصة.

وأظهر المقطع قطعة حديد مثبتة في المحطة الفضائية، وشرح رائد الفضاء أنه يجري تثبيت الأقدام تحتها للتمكن من الصلاة.

أما عن الوضوء، فقد أوضح القرني كيف تخرج المياه من كيس الماء (يُحتفظ بالماء في المحطات الفضائية في أكياس مخصصة) على شكل فقاعات، وأمسك علي بمنشفة وحاول تجميع الفقاعات بها حتى أصبحت رطبة، وقال إنهم يستخدمونها لمسح الجسم وبذلك يتم الوضوء.

ما بين تكبيرة وركعة وسجود .. كيف نصلي في الفضاء؟ 🕋

شرحتها لكم 👇🏻 #نحو_الفضاءhttps://t.co/DzLTBZpaBi This is how we get prepared and pray in space.#ksa2space — Ali Alqarni (@AstroAli11) May 28, 2023

وأنشئت محطة الفضاء الدولية -التي يحلق إليها علي- عام 1998، وتشترك فيها 5 وكالات فضاء، وتدور على ارتفاع يقارب 420 كيلومترًا عن سطح الأرض، وتزن 500 طن، ويبلغ طولها 109 أمتار وعرضها 73 مترًا، وتستخدم المحطة الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها، وتكمل المحطة دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة.

وقبل أيام، وثقت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي مرورها فوق الحرم المكي من الفضاء، وقالت إن الكعبة المشرفة بدت بقعة نور ساطع في الأفق.

وحلّقت ريانة في 21 مايو/أيار، لإجراء أبحاث رفقة علي القرني، فأصبحت أول عربية مسلمة تطير إلى الفضاء.