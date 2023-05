كيف يتوضأ رائد الفضاء ويصلي؟ السعودي علي القرني يجيب (فيديو)

تساءل متابعو رائد الفضاء السعودي علي القرني عن كيفية أدائه الصلاة في الفضاء، فقرر أن يجيبهم بشكل عملي، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل مقطع فيديو يوضح الأمر.

وقال القرني في المقطع الذي نشره الأحد، إن رواد الفضاء يطفون بشكل مستمر، وإن تثبيت القبلة يجري عبر تثبيت الأقدام في أحد الأجهزة المخصصة.

وأظهر المقطع قطعة حديد مثبتة في المحطة الفضائية، وشرح رائد الفضاء أنه يجري تثبيت الأقدام تحتها للتمكن من الصلاة.

أما عن الوضوء، فقد أوضح القرني كيف تخرج المياه من كيس الماء (يُحتفظ بالماء في المحطات الفضائية في أكياس مخصصة) على شكل فقاعات، وأمسك علي بمنشفة وحاول تجميع الفقاعات بها حتى أصبحت رطبة، وقال إنهم يستخدمونها لمسح الجسم وبذلك يتم الوضوء.

ما بين تكبيرة وركعة وسجود .. كيف نصلي في الفضاء؟

شرحتها لكم 👇🏻

