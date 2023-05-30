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“كانت تضع سماعتها”.. فتاة تنجو من الموت بأعجوبة بعد أن صدمها قطار في المجر (فيديو)

لحظة صدم القطار للفتاة (مواقع التواصل)
30/5/2023-|آخر تحديث: 30/5/202308:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انتشر عبر منصات التواصل في المجر مقطع فيديو لفتاة نجت من الموت بأعجوبة، بعد أن صدمها قطار وهي تحاول المرور فوق قضبان السكة الحديدية بإحدى محطات القطارات في العاصمة بودابست.

الفتاة “المحظوظة” طارت عدة أمتار وأصيبت بجروح طفيفة فقط، بسبب حقيبة ظهرها التي تركزت الصدمة عليها.

وقال موقع “dailynews hungary“، إن كاميرات مؤسسة السكك الحديدية الهنغارية “ماف” سجلت ما جرى، حيث خرجت الفتاة التي كانت تضع سماعة رأس على السكك المؤدية إلى القضبان مرات عدة، ولم تلاحظ وجود القطار الآخر القادم من الاتجاه المعاكس.

وقالت “ماف” إن السائق سحب فرامل الطوارئ في اللحظة التي لاحظ فيها الفتاة كما أطلق إشارة إنذار، لكنها لم تنتبه له.

 

 

 

المصدر : مواقع التواصل