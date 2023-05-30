“كانت تضع سماعتها”.. فتاة تنجو من الموت بأعجوبة بعد أن صدمها قطار في المجر (فيديو)

انتشر عبر منصات التواصل في المجر مقطع فيديو لفتاة نجت من الموت بأعجوبة، بعد أن صدمها قطار وهي تحاول المرور فوق قضبان السكة الحديدية بإحدى محطات القطارات في العاصمة بودابست.

الفتاة “المحظوظة” طارت عدة أمتار وأصيبت بجروح طفيفة فقط، بسبب حقيبة ظهرها التي تركزت الصدمة عليها.

نجاة فتاة من الموت بعد أن صدمها قطار في المجر 🇭🇺#الجزيرة_مباشر | #المجر pic.twitter.com/EWpadMf9tS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 30, 2023

وقال موقع “dailynews hungary“، إن كاميرات مؤسسة السكك الحديدية الهنغارية “ماف” سجلت ما جرى، حيث خرجت الفتاة التي كانت تضع سماعة رأس على السكك المؤدية إلى القضبان مرات عدة، ولم تلاحظ وجود القطار الآخر القادم من الاتجاه المعاكس.

وقالت “ماف” إن السائق سحب فرامل الطوارئ في اللحظة التي لاحظ فيها الفتاة كما أطلق إشارة إنذار، لكنها لم تنتبه له.