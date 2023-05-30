“صرصار” يثير الرعب داخل مقهى بتل أبيب ويتسبب في استنفار أمني (صور)

أثارت امرأة إسرائيلية الذعر والخوف في مقهى بتل أبيب بعد سماع صراخها والاشتباه في وقوع حدث أمني في المكان، قبل أن يتبيّن أن صراخها كان بسبب وجود “صرصار” في المقهى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تسجيلات كاميرات المقهى أظهرت طاولات وكراسي مقلوبة وأواني وأطعمة مبعثرة على الأرض، وتم استدعاء سيارة شرطة إلى مكان الحادث فبدأت باستجواب الحاضرين بشأن ما حدث.

وأظهر التحقيق أن فتاة صرخت بعد رؤية صرصار تحت طاولة وقلبتها، وهو ما أرعب الحاضرين وجعلهم يعتقدون أن الأمر حدث أمني.

בהלה בת״א, הערב בקפה בדיזנגוף: סועדת בבר צעקה ״ג׳וק״, יושבי בית קפה סמוך חשבו שמדובר בפיגוע והחלו להימלט תוך שהם הופכים שולחנות.כמה נזקקו לטיפול רפואי.. pic.twitter.com/y5EUecv85E — 🌏News (@kisis_007) May 27, 2023

وبحسب وسائل الإعلام، أصيب شخصان بجروح طفيفة جراء شظايا زجاج أصابتهما أثناء محاولتهما الفرار من مكان الحادث.

وقال شاهد عيان في المطعم الواقع وسط شارع ديزنغوف “كان أكثر الأحداث رعبا في حياتي على الإطلاق”.

وأوضح الشاهد لـ”القناة 12” الإخبارية أن زبائن المطعم سمعوا فجأة صراخا و”قلبوا الطاولات وبدأ الجميع في الصراخ والهروب والدوس على بعضهم بعضا. انكسر الكثير من الأكواب في الطريق، وسقط الناس على الزجاج وجُرحوا”.