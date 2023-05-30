سيارة تخرج عن السيطرة وتقتحم فناء منزل يلعب فيه أطفال بإسطنبول (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا تسجيلا مصورا للحظة خروج سيارة عن السيطرة، واقتحامها مكانا يلعب فيه أطفال بمدينة إسطنبول.

ويُظهر التسجيل سيارة وهي تقتحم فناء منزل يوجد فيه 5 أطفال يلعبون الكرة، السبت الماضي.

وخلال ثوان معدودة سقطت السيارة في الفناء، وكانت تبعد سنتيمترات قليلة عن الأطفال.

وقالت السلطات إن أحدا لم يفقد حياته، لكن السائق وطفلين أصيبوا بجروح طفيفة.