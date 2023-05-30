رئيس شركة “نفيديا”: العالم أمام “نقطة تحوّل”بفعل الذكاء الاصطناعي

قال رئيس شركة “نفيديا” جنسن هوانغ، الاثنين، إن العالم أصبح أمام “نقطة تحوّل في عصر الحوسبة الجديد”، في أول كلمة يدلي بها على الملأ منذ 4 سنوات، خلال مشاركته في معرض “كومبيوتكس” للتكنولوجيا في تايوان، حيث عرض مجموعة منتجات متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وشهدت الشركة التايوانية الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية، التي تحظى باهتمام كبير منذ طفرة الذكاء الاصطناعي، قفزة في قيمتها السوقية بنسبة 25%، إلى ما يقرب من تريليون دولار، بعد نتائج ربع سنوية مدعومة بطلب كبير فاق التوقعات بكثير.

وأُسّست “نفيديا” قبل 30 عاما على يد جنسن هوانغ، وهي معروفة بصنع شرائح رسوم مطلوبة في ألعاب الفيديو، أصبحت لاحقا محركات لعمليات معقدة ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُعرف باسم الحوسبة المتسارعة.

وتُعَد رقائقها مكونا رئيسا في ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدية، وهي قادرة على توفير أجهزة الحوسبة اللازمة لسيل المحتوى المعقد في ثوانٍ من مراكز البيانات حول العالم.

وقال رئيس نفيديا أمام جمهور صغير “لم ألقِ خطابا عامّا منذ أربع سنوات. تمنّوا لي التوفيق”. وأضاف “لقد وصلنا إلى نقطة تحوّل لعصر جديد للحوسبة”.

ومن بين المنتجات الجديدة المعروضة، منصة كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي تسمى DGX GH200، قال هوانغ إنها الآن “في مرحلة الإنتاج الكامل”.

وأضاف “يسعدنا أن تكون (غوغل كلاود) و(ميتا) و(مايكروسوفت) الشركات الأولى في العالم التي يمكنها الوصول إلى هذه المنصة”.

وحسب قوله، فإن هذه المنصة مخصصة “للبحث الاستكشافي على الجبهة الرائدة، أي حدود الذكاء الاصطناعي”.

ومن الناحية النظرية، سيساعد الكمبيوتر العملاق الجديد شركات التكنولوجيا على إنشاء المزيد من المنتجات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، التي تتطلب مهام حوسبة أكثر تعقيدا.