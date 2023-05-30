إيطاليا تكشف سبب تحوّل مياه القنال الكبير في البندقية إلى اللون الأخضر (فيديو)

قالت سلطات مدينة البندقية الإيطالية إن تحوّل قسم من مياه القنال الكبير في المدينة إلى اللون الأخضر، الأحد الماضي، يعود إلى “وجود مادة الفلوريسين غير السامة التي تُستخدم عادة لفحص شبكات الصرف الصحي”.

وذكر بيان للهيئة الإقليمية للوقاية والحماية البيئية في فينيتو أن التحاليل “أظهرت وجودا لمادة الفلوريسين في العينات المأخوذة”.

وأضاف أن النتائج “لم تثبت وجود عناصر سامة في العينات التي خضعت للتحليل”، من دون تحديد مصدر وجود الفلوريسين في القنال الكبير.

وعادةً ما يُستخدم الفلوريسين لتتبُّع مسار الشبكات أو لتحديد الانعكاسات بين شبكات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار.

وأظهرت مقاطع فيديو وجود تغيّر في لون مياه القنال الكبير بالقرب من جسر ريالتو وسط تكهنات كثيرة. وذكرت صحيفة “لا نوافا فينيتسيا” اليومية المحلية أن الشرطة تحقق في احتمال أن يكون ناشطون بيئيون خلف هذه الظاهرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحول فيها لون مياه القنال الكبير إلى الأخضر. ففي عام 1968، ألقى الفنان الأرجنتيني نيكولاس غارسيا أوريبورو طلاء أخضر في مياه القناة على هامش الدورة الـ34 من مهرجان البندقية السينمائي، في خطوة تهدف إلى التوعية بالمسائل البيئية.

وقامت جماعات للدفاع عن البيئة بتلوين معالم أثرية في إيطاليا خلال الآونة الأخيرة، وشمل ذلك استخدام الفحم النباتي لتحويل مياه نافورة تريفي في روما إلى اللون الأسود احتجاجا على استخدام الوقود الأحفوري.

لكن، خلافا للحالات السابقة، لم تعلن أي جماعة بيئية مسؤوليتها عما حدث في البندقية.