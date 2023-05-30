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إشادة ببطولة مهاجر جزائري أنقذ امرأة من موت محقق غرقا في النهر (فيديو)

الشاب نذير بشكات في النهر وهو ممسك بامرأة عجوز كادت تغرق وتلفظ أنفاسها الأخيرة
30/5/2023-|آخر تحديث: 30/5/202309:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أشاد ناشطون ومغردون عبر منصات التواصل في بلجيكا وفرنسا بالمهاجر الجزائري نذير بشكات، الذي استطاع إنقاذ امرأة من الغرق في نهر بمدينة لييغ البلجيكية.

ويوم الجمعة الماضي، أظهرت مقاطع فيديو نُشرت عبر مواقع التواصل الشاب بشكات في النهر، وهو ممسك بامرأة عجوز كادت تغرق وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

واستطاع بشكات -وهو ابن حي “باب الواد” الشعبي في العاصمة الجزائر- إنقاذ المرأة والإمساك بها حتى وصلت فرق الإنقاذ التي تكفلت بباقي المهمة وقامت بنقلها إلى المستشفى من أجل مباشرة العلاج.

وقال بشكات إن القصة بدأت حين كان عائدا من المسجد هو وصديقه، ليصادف المرأة قبل أن يدور بينهما نقاش بشأن ما إذا كانت تسبح أم تتعرض للغرق، ليقرر بعدها التدخل مباشرة.

وأشاد مغردون ببطولة الشاب وتساءلوا لماذا لم يلق تكريما، وكتب مغرد يدعى روبرت لوسيد “أنتم جميعا رائعون في انتقاد العرب، أليس كذلك! نعم هناك تعفن خطير في المدينة، نعم هناك إسلاميون متطرفون. لكن الغالبية العظمى لديهم قلوب رائعة”.

وأضاف مغرد آخر يدعى إسلام صديقي “لن نرى هذا الفيديو في تغريدات أبرز وجوه اليمين المتطرف في فرنسا إريك زمور وداميان ريو والناطق باسم التجمع الوطني جوليان أودول”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند