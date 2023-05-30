إشادة ببطولة مهاجر جزائري أنقذ امرأة من موت محقق غرقا في النهر (فيديو)

أشاد ناشطون ومغردون عبر منصات التواصل في بلجيكا وفرنسا بالمهاجر الجزائري نذير بشكات، الذي استطاع إنقاذ امرأة من الغرق في نهر بمدينة لييغ البلجيكية.

ويوم الجمعة الماضي، أظهرت مقاطع فيديو نُشرت عبر مواقع التواصل الشاب بشكات في النهر، وهو ممسك بامرأة عجوز كادت تغرق وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

واستطاع بشكات -وهو ابن حي “باب الواد” الشعبي في العاصمة الجزائر- إنقاذ المرأة والإمساك بها حتى وصلت فرق الإنقاذ التي تكفلت بباقي المهمة وقامت بنقلها إلى المستشفى من أجل مباشرة العلاج.

وقال بشكات إن القصة بدأت حين كان عائدا من المسجد هو وصديقه، ليصادف المرأة قبل أن يدور بينهما نقاش بشأن ما إذا كانت تسبح أم تتعرض للغرق، ليقرر بعدها التدخل مباشرة.

🇧🇪 FLASH – Un jeune #Algérien en situation irrégulière, Nadir, n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour sauver la vie d'une personne âgée de la noyade, à #Liège. Il a maintenu la victime hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours 👏. pic.twitter.com/8CQtcOsY8A — Tajmaât (@Tajmaat_Service) May 27, 2023

وأشاد مغردون ببطولة الشاب وتساءلوا لماذا لم يلق تكريما، وكتب مغرد يدعى روبرت لوسيد “أنتم جميعا رائعون في انتقاد العرب، أليس كذلك! نعم هناك تعفن خطير في المدينة، نعم هناك إسلاميون متطرفون. لكن الغالبية العظمى لديهم قلوب رائعة”.

وأضاف مغرد آخر يدعى إسلام صديقي “لن نرى هذا الفيديو في تغريدات أبرز وجوه اليمين المتطرف في فرنسا إريك زمور وداميان ريو والناطق باسم التجمع الوطني جوليان أودول”.

Vous êtes tous très forts pour critiquer les Arabes hein les gars !

Oui il y a des pourritures dangereuses en cité , oui il y a des islamistes extrémistes.

Mais la majorité ont le cœur la main, allez donc faire un tour au bled pour voir l’hospitalité ! https://t.co/dhGaDGjOwc — Robert Lucide (@lucide0d) May 28, 2023

Magnifique ! Bravo à ce jeune Algérien. 👍🤩 https://t.co/tfEE0D5aJu — Anne Shirley (@AnneShi17103618) May 27, 2023

Ceux qui parlent de Damien Rieu ou alors le @ .. j'en parlerai dans mon prochain livre sur la colonisation mentale et bravo à ce brave https://t.co/eAtolReuvp — Ali 🇩🇿 (@Alifi_qaan) May 27, 2023