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طيار ينقذ طائرته من السقوط خلال هبوب رياح قوية (فيديو)

3/5/2023

أنقذ طيار أرجنتيني ببراعة منقطعة النظير طائرته من السقوط والتحطم خلال هبوطها في مطار “خورخي نيوبري” في العاصمة بوينس آيرس.

وتحوّل اتجاه الرياح بشكل عنيف من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي، كما بلغت سرعته 80 كيلومترًا في الساعة، حسب موقع “أفييشن 24″، وهو ما فاجأ الطيار أثناء اقترابه من مدرج المطار، وتسببت سرعة الرياح المفاجئ في زعزعة الطائرة مما جعلها عرضة للسقوط والتحطم في لحظات حبست أنفاس جميع الركاب.

لكن الطيار اتخذ قرارًا استثنائيًا وأقلع بالطائرة مرة أخرى، وزاد من سرعتها للعودة إلى الأجواء المرتفعة.

وحسب الموقع المتخصص في أخبار الملاحة الجوية، أشاد الركاب وخبراء الطيران بقرار الطيار كإجراء أمان ضروري، وقالوا إن مثل هذه المناورة غير شائعة، ويتم استخدامها عندما يعتبر الطيارون أن ظروف الهبوط الآمن غير كافية.

المصدر : الجزيرة مباشر