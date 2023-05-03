طيار ينقذ طائرته من السقوط خلال هبوب رياح قوية (فيديو)

أنقذ طيار أرجنتيني ببراعة منقطعة النظير طائرته من السقوط والتحطم خلال هبوطها في مطار “خورخي نيوبري” في العاصمة بوينس آيرس.

وتحوّل اتجاه الرياح بشكل عنيف من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي، كما بلغت سرعته 80 كيلومترًا في الساعة، حسب موقع “أفييشن 24″، وهو ما فاجأ الطيار أثناء اقترابه من مدرج المطار، وتسببت سرعة الرياح المفاجئ في زعزعة الطائرة مما جعلها عرضة للسقوط والتحطم في لحظات حبست أنفاس جميع الركاب.

Aeroparque Jorge Newbery -Argentina

Viento fuera de norma

Un Boeing 737800, de la empresa, low cost, Flybondi, Aproximaba a la cabecera 13 del aeródromo metropolitano. Segui leyendo en Ambiente de vuelo Fabebook @martu_nanni @facupastor @faanselmi @ncastrovillari pic.twitter.com/zlPlqKfhZS — Carlos Francisco Rinzelli (@rinzelli62) May 1, 2023

لكن الطيار اتخذ قرارًا استثنائيًا وأقلع بالطائرة مرة أخرى، وزاد من سرعتها للعودة إلى الأجواء المرتفعة.

وحسب الموقع المتخصص في أخبار الملاحة الجوية، أشاد الركاب وخبراء الطيران بقرار الطيار كإجراء أمان ضروري، وقالوا إن مثل هذه المناورة غير شائعة، ويتم استخدامها عندما يعتبر الطيارون أن ظروف الهبوط الآمن غير كافية.