بطل “الطوق والأسورة”.. رحيل فنان مصري آخر بعد ساعات من وفاة مصطفى درويش

فارق الممثل المصري شريف فاروق الحياة، أمس الثلاثاء، لتكون الوفاة الثانية في الوسط الفني خلال ساعات قليلة بعد وفاة مصطفى درويش الاثنين الذي تصدّر اسمه منصات التواصل ومحرك بحث غوغل “عربيًّا”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن وفاة الممثل (46 عامًا) كانت مفاجئة، وأن أسرته لم تكشف عن أي أسباب للوفاة، في حين أعلن شقيقه أدهم فاروق وفاته عبر منشور على فيسبوك.

وأعلن المخرج ناصر عبد المنعم وفاة الممثل المسرحي في منشور طلب فيه من جميع محبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

ونعت الهيئة العربية للمسرح الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وكتبت “وداعًا شريف فاروق”.

بطل “الطوق والأسورة”

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الفنية منها مسرحيات “صانع البهجة” و”الطوق والأسورة” و”أحدب نوتردام”.

ووُلد شريف فاروق في 29 مارس/آذار عام 1977 بمحافظة الأقصر جنوبي مصر، وتخرّج في كلية السياحة والفنادق، وكان موهوبًا في التمثيل.

رحيل مصطفى درويش

وقبل أقل من 24 ساعة على وفاة شريف فاروق، فُجع الوسط الفني المصري برحيل الفنان الشاب مصطفى درويش (43 عامًا) بعد أزمة صحية مفاجئة تعرّض لها في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

تعرف على مصطفى درويش الذي حزنت #مصر لوفاته pic.twitter.com/HxDIOisuU9 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 1, 2023

وشكّل خبر وفاة مصطفى درويش المفاجئ صدمة للوسط الفني، إذ حرص عدد من الفنانين على نعيه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حرص عدد من المقربين له على الحديث عن أعماله الخيرية.

ربنا يجعله في ميزان حسناتك، ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته #مصطفى_درويش pic.twitter.com/YqOaqzuv6p — A٤٨ (@Amr_T48) May 1, 2023

وبدأ درويش مسيرته الفنية بدور صغير عام 2011 في فيلم “كف القمر”، ثم شارك بعدها بعام بدور صغير أيضًا في مسلسل “كيد النسا 2″، وبعدها مشاركة في مسلسل “صاحب السعادة” مع عادل إمام، وتنقل في أدوار صغيرة في أعمال منها “فوق مستوى الشبهات” و”ضد مجهول” و”أبو عمر المصري”.

من كام ساعة اتوفى الفنان الجميل الطيب "مصطفى درويش" ربنا يرحمه.. اتوفى فجأة بدون أى أمراض ولا تعب.. سواء كنت شوفت أعماله قبل كده أو لأ بس فيه تفصيلة صغيرة ومهمة في حياة "مصطفى" محتاجة تتعرف.. "مصطفى" كان عنده مطعم كبير ومحترم.. في سنة 2020 جاله كورونا وخف منها.. لحظة الشفاء دي… pic.twitter.com/mOXDL9gSG9 — Tamer Abdo Amin (@tamerabdoamin) May 1, 2023

ولفت مصطفى درويش الأنظار إليه بدور مميز عام 2020 في مسلسل “بـ100 وش”، قبل أن يحصل على فرصة البطولة في إحدى حكايات “إلا أنا”، وهي حلقات “ربع قيراط” أمام ريهام عبد الغفور.

خبر صادم وفاة الفنان مصطفى درويش الله يرحمه ويغفرله

كان فنان محترم وكنت بحب وجوده عالشاشه

واللي الكتير ميعرفهوش عنه انه كان راجل بتاع خير ومكنش بيتأخر عن حد محتاج

اذكر انه لما تم تكريمه من جامعته(دمنهور)خصص ٢٥٪ من قيمة تعاقداته لصالح الطلاب الغير قادرين وفي فترة كورونا كان فاتح… pic.twitter.com/oNZriUTibl — Dr Hany (@hanyelkordi) May 1, 2023

وشارك في 4 مسلسلات بموسم الدراما الرمضاني الأخير. وإلى جانب أعماله التلفزيونية، كان مصطفى درويش ينتظر عرض فيلمين أتم تصويرهما قبل وفاته.

لم أكن أعرف من هو مصطفى درويش، والآن أظنه أشهر من يتحدث عنه الشعب بأكمله، وسيرته متداولة منذ أن توفاه الله. ربما لم يكن "نجم الشباك" لكن الله كرمه برحيله بهذه الرحمات، التي تأتيه من كل حدب وصوب. واتضح كل الخير الذي كان يفعله سرًا ابتغاء مرضاة الله، وتحدث الناس عنه وفجعوا لرحيله pic.twitter.com/FtOfyKScYJ — عُمَر (@omar_ibrahem97) May 1, 2023