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بطل “الطوق والأسورة”.. رحيل فنان مصري آخر بعد ساعات من وفاة مصطفى درويش

الفنانان الراحلان شريف فاروق "يمين" ومصطفى درويش (منصات التواصل)
3/5/2023-|آخر تحديث: 3/5/202305:11 PM (مكة المكرمة)

فارق الممثل المصري شريف فاروق الحياة، أمس الثلاثاء، لتكون الوفاة الثانية في الوسط الفني خلال ساعات قليلة بعد وفاة مصطفى درويش الاثنين الذي تصدّر اسمه منصات التواصل ومحرك بحث غوغل “عربيًّا”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن وفاة الممثل (46 عامًا) كانت مفاجئة، وأن أسرته لم تكشف عن أي أسباب للوفاة، في حين أعلن شقيقه أدهم فاروق وفاته عبر منشور على فيسبوك.

وأعلن المخرج ناصر عبد المنعم وفاة الممثل المسرحي في منشور طلب فيه من جميع محبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

ونعت الهيئة العربية للمسرح الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وكتبت “وداعًا شريف فاروق”.

بطل “الطوق والأسورة”

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الفنية منها مسرحيات “صانع البهجة” و”الطوق والأسورة” و”أحدب نوتردام”.

ووُلد شريف فاروق في 29 مارس/آذار عام 1977 بمحافظة الأقصر جنوبي مصر، وتخرّج في كلية السياحة والفنادق، وكان موهوبًا في التمثيل.

رحيل مصطفى درويش

وقبل أقل من 24 ساعة على وفاة شريف فاروق، فُجع الوسط الفني المصري برحيل الفنان الشاب مصطفى درويش (43 عامًا) بعد أزمة صحية مفاجئة تعرّض لها في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وشكّل خبر وفاة مصطفى درويش المفاجئ صدمة للوسط الفني، إذ حرص عدد من الفنانين على نعيه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حرص عدد من المقربين له على الحديث عن أعماله الخيرية.

وبدأ درويش مسيرته الفنية بدور صغير عام 2011 في فيلم “كف القمر”، ثم شارك بعدها بعام بدور صغير أيضًا في مسلسل “كيد النسا 2″، وبعدها مشاركة في مسلسل “صاحب السعادة” مع عادل إمام، وتنقل في أدوار صغيرة في أعمال منها “فوق مستوى الشبهات” و”ضد مجهول” و”أبو عمر المصري”.

ولفت مصطفى درويش الأنظار إليه بدور مميز عام 2020 في مسلسل “بـ100 وش”، قبل أن يحصل على فرصة البطولة في إحدى حكايات “إلا أنا”، وهي حلقات “ربع قيراط” أمام ريهام عبد الغفور.

وشارك في 4 مسلسلات بموسم الدراما الرمضاني الأخير. وإلى جانب أعماله التلفزيونية، كان مصطفى درويش ينتظر عرض فيلمين أتم تصويرهما قبل وفاته.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية