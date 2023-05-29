ما أشكال نصرة أهل غزة ومن في مثل ظروفهم؟ (فيديو)

تحدث الداعية الإسلامي الشيخ بدر الدين عثمان عن أشكال نصرة أهل غزة، ومَن في مثل ظروفهم ممن يعانون اضطهاد “الأعداء” والحصار والتضييق عليهم.

وقال في حديثه لبرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، الأحد، إن على المسلمين “الدعوة لأهل غزة، وتقديم المعونات المادية والعينية، حتى يكونوا مستعدين دائما”.

وأضاف “بيوتهم هُدمت ونساؤهم ترملت، لذلك ينبغي لنا أن نقف معهم”.

واستشهد الداعية بالحديث النبوي الشريف الذي يقول “المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويردُّ عليهم أقصاهُم، وهم يدٌ على مَن سِواهم”.

وأكد “يوما ما سنحتاج من يقف معنا، فعلينا أن ننصرهم اليوم”.

وتابع “علينا أن ننشغل بقضيتهم وتكون هاجسنا، حتى نفضح الظالمين الغاصبين، لأننا في حال السكوت كأننا نقول للأعداء: اقتلوهم واذبحوهم”.

ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الانتخابات التشريعية عام 2006، وشددته في صيف عام 2007.

ويعيش سكان غزة، في الوقت الراهن، واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والحروب المستمرة.