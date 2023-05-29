لثلاثة أيام.. مسؤول هندي يأمر بتفريغ خزان أحد السدود من المياه للبحث عن هاتفه (فيديو)

أمر مسؤول حكومي في ولاية “تشاتيسغاره”، بوسط الهند، بتصريف كميات ضخمة من المياه من خزان أحد السدود الكبيرة للبحث عن هاتفه الذي سقط في البحيرة.

وكان المسؤول المحلي يلتقط صورة “سيلفي” عندما سقط هاتفه. وقُدّرت كميات المياه التي أمر المسؤول، الذي يعمل مفتشا للأغذية في الحكومة المحلية، بأكثر من مليون لتر.

واستمرت عملية تفريغ المياه ثلاثة أيام، قبل أن يتدارك مسؤولون محليون الأمر ويصدروا أمرا بوقفها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان بالإمكان استخدام كمية المياه التي تم تصريفها في ري مساحات شاسعة من الأراضي. ونقلت عن المسؤول قوله إنه لم “يتجاوز سلطاته” عندما أمر بتفريغ خزان السد.

وقالت السلطات إنها تُجري تحريات بشأن آخرين سمحوا بتصريف المياه من السد.