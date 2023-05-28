قتلى ومصابون جراء انهيار جليدي في باكستان (فيديو)

قالت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، السبت، إن انهيارا جليديا أودى بحياة 11 شخصا على الأقل من أفراد قبيلة بدوية في أثناء عبورهم منطقة جبلية شمالي البلاد.

وأصيب 13 آخرون في الانهيار الجليدي الذي ضرب عددا من الأسر البدوية في ممر شاونتر توب باس الجبلي. ويقع الممر على ارتفاع 4420 مترا فوق مستوى سطح البحر.

وقالت الهيئة في بيان إنه جرى انتشال جثث الضحايا، وأضافت أن الجرحى ومن بينهم طفل نُقلوا إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

وأعاقت الظروف الجوية السيئة عملية الإنقاذ، وجعلت الوصول إلى مكان الحادث أمرا صعبا.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان “يتزايد هذا النوع من الحوادث في باكستان بسبب تأثير تغيّر المناخ”.

وتُعَد باكستان واحدة من بين الدول العشر الأكثر عرضة لخطر الكوارث الطبيعية بسبب تغيّر المناخ.

ودعا شريف المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته في إنقاذ الدول النامية التي تواجه تحديات اقتصادية بسبب الآثار السلبية لتغيّر المناخ.