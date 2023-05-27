بدا في الأفق نورا.. أول امرأة مسلمة في الفضاء توثق مرورها فوق الحرم المكي (فيديو)

وثقت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي مرورها فوق الحرم المكي من الفضاء، وقالت إن الكعبة المشرفة بدت بقعة نور ساطع في الأفق.

ونشرت ريانة المقطع الذي التقطته في الفضاء، وأظهر منظر مكة المكرمة وهو يسطع من خارج الكرة الأرضية.

بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ،

نور على نور ✨ #نحو_الفضاء Makkah from the space ✨#KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023

وحلقت ريانة برناوي، الأحد الماضي، لإجراء أبحاث رفقة السعودي علي القرني؛ فأصبحت أول عربية مسلمة تطير للفضاء.

ووفق سيرة ذاتية أوردتها “الهيئة السعودية للفضاء”، فإن برناوي (33 عامًا) مختصة في أبحاث المختبرات، وتعد أول رائدة فضاء تمثل المملكة العربية السعودية، وهي أحد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

من الطب إلى الفضاء

وتتمتع ريانة بخبرة تزيد على 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي.

ونشرت العديد من المنشورات في نفس المجال. ومكّنتها جدارتها في الأبحاث والمختبرات من الاستعداد لأداء مهمتها في الرحلة القائمة على أداء التجارب العلمية بكفاءة عالية.

ومن خلال مشاركتها في مهمة المحطة الدولية التي بدأت الأحد، أصبحت أول رائدة فضاء سعودية، ويرافقها زميلها رائد الفضاء علي القرني.

وعن الجانب الأكاديمي لريانة فهي حاصلة على درجة الماجستير في العلوم الطبية الحيوية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الفيصل السعودية ودرجة البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو.

حملت قرطي جدتها

وفي مؤتمر صحفي بتاريخ 17 مايو/ أيار الجاري، قالت ريانة “إننا نؤمن بأنه لا حدود للعلم، وننطلق من هذا المبدأ في رحلتنا لمحطة الفضاء الدولية، لنبحث ونستكشف ونشارك في بناء مستقبل مشرق للبشرية، ونحمل على عاتقنا آمال الوطن وطموحاته الكبيرة”.

وأضافت “أعمل على مدى 10 سنوات في مجالات البحوث العلمية والطبية، وفخورة بأنني أمثل بلادي كأول امرأة سعودية وعربية مسلمة”.

وفي إجابتها عما ستأخذه معها إلى الفضاء، أجابت ريانة “إنني فخورة بأن تصحبني كل أحلام النساء السعوديات والعرب إلى الفضاء”. وأضافت “عندما علمَت جدتي بأني ذاهبة إلى الفضاء أهدتني تذكارًا عبارة عن قرطين عمرهما يتجاوز 60 عامًا”.

روحٌ باحثة، وشغوفة بالتعلم.. قادت @Astro_Rayyanah إلى الفضاء، وتمثيل المملكة كأول رائدة فضاء سعودية. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/06kCgslamb — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 19, 2023

14 تجربة تنتظرها

ومحطة الفضاء الدولية، التي تحلق إليها ريانة أنشئت عام 1998، وتشترك فيها 5 وكالات فضاء، وتدور على ارتفاع يقارب 420 كيلومترًا عن سطح الأرض، وتزن 500 طن، ويبلغ طولها 109 أمتار وعرضها 73 مترًا، وتستخدم المحطة الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها، وتكمل المحطة دورة واحدة حول الأرض في كل 90 دقيقة بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة.

ومنذ عام 2000 أصبحت مأهولة برواد الفضاء، وتعد رائدة الفضاء الأمريكية بيجي ويتسون الأولى من حيث المكث على متن المحطة بما يقارب 665 يومًا.

وتعمل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بشكل دوري بتحديث جداول الإطلاق للمهمات المأهولة وغير المأهولة وتحديد أولوياتها بناء على الجاهزية، والأهمية، وعدد رواد الفضاء في المحطة الفضائية خلال كل إقامة.

وبحسب بيان سابق للهيئة السعودية للفضاء فإن رحلة ريانة تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة، وفق الهيئة.