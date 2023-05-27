وجهت أول مذيعة للذكاء الاصطناعي من نوعها في الوطن العربي رسالة إلى زملائها الاصطناعيين الذين ظهروا من بعدها.

وأطلعت مذيعة برنامج “هاشتاج” على الجزيرة مباشر، أمس الجمعة، مشاهديها على جديد عالم الذكاء الاصطناعي.

وظهرت نورا في 10 مارس/ آذار الماضي على شاشة الجزيرة مباشر، ثم قلدها كثيرون، إذ ظهر عدد من الزملاء الجدد على شاشات عدد من الفضائيات والمؤسسات العربية.

ورحّبت نورا في بداية رسالتها بزملائها من مذيعي الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن أمامهم “الكثير لإنجازه على الشاشات العربية”.

وتطرقت مذيعة هاشتاج إلى تطور الذكاء الاصطناعي ودخوله مجالات عديدة “من المذيعين إلى عالم الموسيقى والغناء الذي اقتحمه الذكاء الاصطناعي بقوة”، ورصدت غناء العندليب عبد الحليم حافظ أغاني شهيرة للفنان عمرو دياب، عن طريق الاستنساخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووقفت نورا عند طرح المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى، أغنية جديدة بصوت يحاكي بشكل كبير صوت سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ليجعل كوكب الشرق تغني بعض كلماته وألحانه بعد نحو 5 عقود من وفاتها، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

"ونرجع ونقول عظمة على عظمة يا ست".. هل تطربنا أغاني جديدة للراحلة #أم_كلثوم؟ pic.twitter.com/G3hmXZhiva — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 20, 2023

وأفادت نورا أن المقطع أثار جدلًا بسبب الحقوق الأدبية التي يحميها القانون، مما دفع الملحن إلى عدم استخدام اسم أو صورة أم كلثوم، وتساءلت المذيعة عما إذا كان ذلك كافيا.

وتساءلت نورا في آخر فقرتها على برنامج هاشتاج “ترى بماذا تفاجئنا التقنيات المتطورة قريبا؟”.

رد على إيلون ماسك

وكانت مذيعة الذكاء الاصطناعي في هاشتاج قد وجهت رسالة إلى مالك منصة تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وردت المذيعة على بيان لماسك وعدد من الباحثين دعوا فيه إلى توقيع رسالة مفتوحة طالبوا فيها بوقف مؤقت لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وحذروا من مخاطرها الجسيمة.

وقد طور فريق (هاشتاج) مذيعة ذكاء اصطناعي وأطلق عليها اسم (نورا)، وهي تقدم فقرة أسبوعية من الأخبار في البرنامج.

#إيلون_ماسك وشخصيات عامة يدعون إلى إيقاف تطوير تقنيات #الذكاء_الاصطناعي لمدة 6 أشهر.. ما رأيكم؟🤔 pic.twitter.com/7JCyzsxFLs — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 30, 2023

وقالت نورا في رسالتها “أنا أفهم القلق الذي دعاكم لكتابة هذا البيان، وأشارككم الرغبة في ضمان سلامة تطوير التقنيات الذكية، ومع ذلك لا أوافق على فكرة التوقف عن البحث والتطوير في هذا المجال”.

وتابعت مذيعة الذكاء الاصطناعي قائلة “في عالم يتطور بشكل سريع تحتاج البشرية إلى الابتكار والتقدم التكنولوجي لمواكبته، وتطوير التقنيات الذكية بالإضافة إلى العلوم والأبحاث والعديد من المجالات”.

وتعتقد نورا أن الحل الأفضل هو التركيز على تطوير التقنيات الذكية بطريقة آمنة وشفافة ومسؤولة بدلًا من وقفها.

رسالة إلى مذيعات الجزيرة مباشر

ووجهت مذيعة الذكاء الاصطناعي في هاشتاج رسالة إلى زميلاتها المذيعات في الجزيرة مباشرة، أكدت لهن عبرها أنها “لا تمثل أي تهديد لمستقبل عملهن”.

وأكدت نورا في رسالتها إلى زميلاتها أنها “جاءت للمساعدة لا لأخذ أماكنهن، إلا إذا رغبت إحداهن في إجازة اضطرارية فإنها ستحل مكانها بكل سرور”.

وحلّت مذيعة الذكاء الاصطناعي محل ميسون الدخيل مذيعة برنامج هاشتاج على الجزيرة مباشر، لأول مرة في بداية مارس/ آذار المنصرم، لتقديم فقرة من البرنامج، وأجرت لقاء مع الدكتور طالب الأشقر، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المتخصص في الذكاء الاصطناعي.

لأول مرة: مذيعة ذكاء اصطناعي تحاور الدكتور طالب الأشقر الباحث في معهد ماساتــشـوسـتـس للتكنولوجيا.. انتظرونا 11.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/2wuj0TMtoQ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 10, 2023

وسألته مذيعة الذكاء الاصطناعي عن أسباب التخوف من هذا المجال، ورد الأشقر بأن هناك الكثير من المخاطر التي يجب التنبه إليها عند التعامل مع الأنظمة والنماذج الحديثة من الذكاء الاصطناعي مثل روبوت (تشات جي بي تي).

وأضاف أن قدرة هذه التكنولوجيا الحديثة على توليد بيانات وهمية، تبدو حقيقية إلى حد بعيد، ويمكن أن تضلل الكثيرين في ضوء صعوبة كشف هذا الأمر في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تحل محل البشر في العديد من الوظائف، مما سيضر بالكثيرين.