مُدرّسة فلسطينية تستخدم طرقا مرحة غير تقليدية لتعليم الأطفال الإنجليزية (فيديو)

تختار معلمة فلسطينية في القدس المحتلة طرقًا مرحة غير تقليدية لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية، وقد لقيت مقاطع الفيديو التي تنشرها المعلمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا كبيرًا.

وقالت المعلمة تالا جمال إن من يشاهد حصصها يظن أنها حصة فن ورياضة. وأظهرت المقاطع تجاوبًا كبيرًا من الأطفال مع طريقتها المرحة، التي تتضمن حركات رياضية وغناءً.

وتستند تالا وفق تصريحاتها لدراسة تفيد بأن تعلم اللغة الأجنبية مدة 6 أشهر بشكل صحيح، يجعل المُتعلم يتقنها مثل لغته الأم. وأوضحت أن الطالب العربي يدرس اللغة الإنجليزية مدة 12 سنة دون أن يتقنها، وربما لا يتمكن من تعريف نفسه بها.

وقالت المعلمة إن أغلب الطلاب الذين يتلقّنون اللغة الإنجليزية بطرق تقليدية، لا يتمكنون من الإجابة عن أبسط الأسئلة خصوصًا مع الأجانب. وأرجعت تالا ذلك إلى أساليب التعليم والمنهج الدراسي وللمعلمين أيضًا، وهو ما جعلها تبتكر أسلوبًا جديدًا.

وقالت إنها تجعل حصتها غير تقليدية بالكتابة على الحائط واللعب والقيام بحركات، وإنها تسخر الفصل الدراسي كله لذلك، معتبرة أن المساحة مهمة ومساعدة.