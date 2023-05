جسر رقمي بين الدماغ والحبل الشوكي.. الذكاء الاصطناعي يساعد مصابا بالشلل على المشي مجددا (شاهد)

تمكن فريق من علماء جامعة لوزان والمركز البحثي لمستشفى فود الجامعي وعدد آخر من المراكز البحثية في سويسرا، من إعادة الحركة لشخص مشلول عن طريق ابتكار وتطوير إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الجامعة، يوم الثلاثاء الماضي، أن المريض البالغ من العمر 40 عامًا، استعاد الحركة الطبيعية لساقيه المشلولين منذ 10 أعوام، مما سمح له بالوقوف والمشي وحتى صعود الدرج.

وكان جيرت جان، الذي خضع للعملية، قد تعرض إلى إصابة في الحبل الشوكي عند الفقرات العنقية نتيجة حادث دراجة أدى إلى إصابته بشلل نصفي.

وأفاد علماء وجراحو طب الأعصاب المشاركون في التجربة بأنهم أعادوا الاتصال بين الدماغ والحبل الشوكي عبر جسر رقمي، مما سمح للشخص المشلول بالمشي بشكل طبيعي مرة أخرى.

وقالوا في بيان مشترك “قمنا بإنشاء واجهة لاسلكية بين الدماغ والحبل الشوكي باستخدام تقنية (BCI) التي تحول الأفكار إلى حركات جسدية”.

وأوضحت جرّاحة الأعصاب، غوسلين بلوخ أنه يمكن استخدام استراتيجية مماثلة لاستعادة وظائف الذراعين، مؤكدة أنه مع التطوير المستمر يمكن استخدام هذه الاستراتيجية لاستعادة وظائف الحركة لدى المرضى المصابين بالشلل النصفي والرباعي ومرضى باركنسون.

من ناحية أخرى أعلنت شركة “نيورالينك” الناشئة التي يملكها إيلون ماسك عبر موقع تويتر، أمس الخميس، أنها تلقت موافقة من السلطات الصحية الأمريكية على إجراء اختبارات على البشر لعمليات زرع شرائح ذكية في الدماغ.

واعتبرت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، أن هذه الاختبارات ستكون بمثابة خطوة أولى مهمة ستتيح يومًا ما مساعدة الكثير من الأشخاص بواسطة هذه التقنية، مشيرة إلى أن باب التطوع للتجارب السريرية لم يُفتح بعد.

وتصمم “نيورالينك” أجهزة ذكية تُزرع في الدماغ للتواصل مع أجهزة كمبيوتر مباشرة من خلال التفكير. ويُفترض أن تُستخدَم هذه التقنية في مرحلة أولى لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل أو الذين يعانون أمراضًا عصبية.

