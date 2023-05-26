إطلاق نار على الهواء أثناء مقابلة تلفزيونية عن جرائم السلاح (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مشهدًا صادمًا لإطلاق نار أثناء مقابلة تلفزيونية على الهواء، مع امرأة تنتمي للحزب الديمقراطي تدعى يولاندا، حول تزايد العنف وجرائم السلاح في أمريكا.

ووفقًا للفيديو، أطلقت سيارة مسرعة النار بشكل عشوائي، ما دفع يولاندا والمحاور إلى الانبطاح على الأرض، لتجنب الرصاصات الطائشة.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الحادث، ولم يتضح بعد من وراء إطلاق النار؟

تم توثيق الحادث بالكامل عبر قناة “ABC24” بعد توقف إطلاق النار، كان بإمكان سماع يولاندا وهي تواسي المذيع الذي كان يتنفس بصعوبة.

“كل شيء على ما يرام، جيمس”، يمكن سماع يولاندا وهي تقول ذلك، ثم تحمد الله على نجاتهما.

إطلاق نــار على الهواء أثناء مقابلة تلفزيونية عن جـرائم الـسلاح#الجزيرة_مباشر | #أمريكا pic.twitter.com/1KHFTRbbz8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 26, 2023

ومنذ مطلع العام الحالي سجّلت في الولايات المتحدة أكثر من 190 إطلاق نار جماعيًا، وفق منظمة “أرشيف العنف المسلح”.

وفي الولايات المتحدة يتخطى عدد قطع الأسلحة النارية عدد السكان، كما أن البلاد تسجّل أعلى معدّل للوفيات المرتبطة بالأسلحة بين الدول المتقدمة: 49 ألفًا في العام 2021 مقابل 45 ألفًا في العام السابق.