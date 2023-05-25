240 ألف وحدة سكنية لعودة مليون لاجئ إلى سوريا بتعاون تركي قطري (فيديو)

وضع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، حجر الأساس لمشروع وحدات سكنية لصالح اللاجئين السوريين في مدينة جرابلس شمالي سوريا بتعاون تركي-قطري.

وتتوزع الوحدات السكنية على 9 مناطق مختلفة وتتألف من نحو 240 ألف وحدة سكنية، يستفيد منها نحو مليون لاجئ في تركيا من المقرر أن يعودوا إلى سوريا.

وقال صويلو إن 5 آلاف مسكن بدأ العمل على إنشائها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وستُسلم قبل انتهاء العام الحالي 2023.

وتنقسم الوحدات السكنية إلى 3 مساحات، شقق بمساحة 60 متراً مربعاً، وشقق بمساحة 80 مترا مربعا، وأخرى بمساحة 100 متر مربع.

وأشار إلى أن المشاريع لن تقتصر على وحدات سكنية، بل “هو مشروع متكامل يضم مناطق زراعية ومنشآت صناعية وتجارية، إضافة إلى إنشاء بنى تحتية”.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المشروع، قال وزير الداخلية “أريد أن أبدأ حديثي بالشكر الجزيل لأمير دولة قطر الشيخ تميم آل ثاني والرئيس رجب طيب أردوغان، لأن لهما دورًا رائدا في تنفيذ هذا المشروع الإنساني الكبير”.

#CanlıYayın📡 |📍Suriye-Cerablus | Suriyelilerin ülkelerine Gönüllü, Güvenli, Onurlu Geri Dönüş Projesi kapsamında Katar Kalkınma Fonu ve @AFADBaskanlik İş Birliği ile Çok Katlı Konutların Temel Atma Törenini gerçekleştiriyoruz @qatar_fund https://t.co/YYyja2I0TV — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 24, 2023

وتابع “بفضل أشقائنا سنرى الحياة تعود إلى المنطقة مجددًا، هذه المناطق ستكون مناطق أمل وليست مناطق فوضى وحرب”.

ومضى صويلو إلى القول “ما تفعله قطر هو عمل من صميم القلب.. هذه دورة جديدة بدأت في العالم عنوانها أن المغدورين والمظلومين ليسوا وحدهم”.

وأفاد المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري، في مؤتمر صحفي، بأن المشروع “نوعي يختلف عن الكثير من المشاريع الإنسانية التي نقوم بها”.

وأوضح أنها “مدينة متكاملة تعطي حياة كريمة لسكانها من حيث تجهيز الحدائق والمنشآت التعليمية والصحية وغيرها”.

ويشارك في المشروع صندوق قطر للتنمية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقد استمر التخطيط للمشروع منذ عام.