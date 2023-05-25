تركيا.. سحب رخص مقهى وإيقاف صاحبه بعد طرده واعتدائه لفظيا على محجبات في إسطنبول (فيديو)

أغلقت السلطات التركية مقهى في مدينة إسطنبول، وأوقفت صاحبه بعد اعتدائه لفظيًا على نساء محجبات.

وقال موقع “TRHaber” إن بلدية أوسكودار ألغت رخصة تشغيل مقهى في حي كوزغونجوك، بعد إساءته إلى نساء محجبات.

Tesettürlü kadınlara hakaret ederek kovan Kuzguncuk'taki Asude Çay Evi'nin işletme ruhsatı, Üsküdar Belediyesi ekiplerince iptal edildi. pic.twitter.com/jAWJj7Um1K — TRHaber (@trhaber_com) May 25, 2023

وقال رئيس بلدية أوسكودار “إذا لم يكن بإمكان المجتمع بأكمله، وخاصة النساء، الجلوس بحرية، فإننا سنلغي التصاريح الممنوحة كلها. وقد فعلنا ذلك”.

وأضاف في تغريدة على تويتر “يجب علينا أن نتفق على أساسات قواعد العيش المشترك، مثل الاحترام”، مؤكدًا أنه “يجب أن يكون حقيقيًا وليس فقط في الأقوال، وذلك من أجل الجميع”.

Tanık beyanları ve emniyetimizin ilk saptamaları neticesinde; toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik! Birlikte yaşamanın en temel kurallarını, saygıyı, HEPİMİZ İÇİN sözde değil… https://t.co/zxyVpz5lyK — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) May 25, 2023

وأظهرت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلًا وهو يعتدي لفظيًا على سيدات محجبات وأطفالهن.

ويقول رجل في الفيديو “قوموا واتركوا المكان! اذهبوا! هيا.. الآن”.

Çocuklarıyla birlikte Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne gelen çarşaflı kadınlar, mekan sahibinin sözlü saldırısına maruz kaldı: “Kalkın buradan, gidin! Hadi.” pic.twitter.com/vYam5L9Ukc — EHA MEDYA (@eha_medya) May 24, 2023

وأظهر تسجيل آخر رجال الشرطة وهم يعتقلون الرجل المعتدي، وأعلنوا لاحقًا توقيفه بسبب تصريحاته واعتدائه على النساء.

Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen çarşaflı kadınlar, işletmeci Murat A.'nın sözlü saldırısına maruz kalmıştı. Yobaz işletmeci Murat A. gözaltına alındı. pic.twitter.com/fdvctKvhSw — Yeni Şafak (@yenisafak) May 24, 2023

ونشرت صحيفة صباح التركية رجال الشرطة وهم يمسكون بصاحب المقهى، ويأخذونه إلى قاعة المحكمة.

İstanbul Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen çarşaflı kadınlar, işletmeci Murat A.'nın sözlü saldırısına maruz kalmıştı. İşletmeci Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. pic.twitter.com/DxMG7Fq3gm — Sabah (@sabah) May 25, 2023

يذكر أن مسألة ارتداء الحجاب في تركيا من القضايا الجدلية خصوصًا بعد وصول حزب العدالة والتنمية -الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان- إلى السلطة عام 2002، وإعطاء المحجبات مساحة كبيرة من الحرية.

وقبل يومين، أثارت تصريحات لكاتب في صحيفة معارضة تركية، وصف فيها الحجاب بالاستبداد للثقافة التركية، ردود فعل غاضبة على منصات التواصل.

كما أثارت تلك التصريحات المخاوف من تنامي خطاب الإسلاموفوبيا في تركيا بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.