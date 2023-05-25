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تركيا.. سحب رخص مقهى وإيقاف صاحبه بعد طرده واعتدائه لفظيا على محجبات في إسطنبول (فيديو)

في الصورة على اليسار يظهر المقهى وهو مغلق (مواقع التواصل)
25/5/2023

أغلقت السلطات التركية مقهى في مدينة إسطنبول، وأوقفت صاحبه بعد اعتدائه لفظيًا على نساء محجبات.

وقال موقع “TRHaber” إن بلدية أوسكودار ألغت رخصة تشغيل مقهى في حي كوزغونجوك، بعد إساءته إلى نساء محجبات.

وقال رئيس بلدية أوسكودار “إذا لم يكن بإمكان المجتمع بأكمله، وخاصة النساء، الجلوس بحرية، فإننا سنلغي التصاريح الممنوحة كلها. وقد فعلنا ذلك”.

وأضاف في تغريدة على تويتر “يجب علينا أن نتفق على أساسات قواعد العيش المشترك، مثل الاحترام”، مؤكدًا أنه “يجب أن يكون حقيقيًا وليس فقط في الأقوال، وذلك من أجل الجميع”.

وأظهرت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلًا وهو يعتدي لفظيًا على سيدات محجبات وأطفالهن.

ويقول رجل في الفيديو “قوموا واتركوا المكان! اذهبوا! هيا.. الآن”.

وأظهر تسجيل آخر رجال الشرطة وهم يعتقلون الرجل المعتدي، وأعلنوا لاحقًا توقيفه بسبب تصريحاته واعتدائه على النساء.

ونشرت صحيفة صباح التركية رجال الشرطة وهم يمسكون بصاحب المقهى، ويأخذونه إلى قاعة المحكمة.

 

يذكر أن مسألة ارتداء الحجاب في تركيا من القضايا الجدلية خصوصًا بعد وصول حزب العدالة والتنمية -الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان- إلى السلطة عام 2002، وإعطاء المحجبات مساحة كبيرة من الحرية.

وقبل يومين، أثارت تصريحات لكاتب في صحيفة معارضة تركية، وصف فيها الحجاب بالاستبداد للثقافة التركية، ردود فعل غاضبة على منصات التواصل.

كما أثارت تلك التصريحات المخاوف من تنامي خطاب الإسلاموفوبيا في تركيا بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

المصدر : الجزيرة مباشر