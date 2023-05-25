أفيال عطاش تقتل شخصين وتقتحم مدنا في شمال الكاميرون (فيديو)

قالت السلطات الكاميرونية إن قطيعًا من الأفيال تسبب في موت شخصين في شمال البلاد بعد أن اقتحمت مدنًا في طريق هجرتها إلى محمية طبيعية في المنطقة.

وذكرت وزارة الغابات والحياة البرية الكاميرونية في بيان أن قطيعًا من 4 أفيال شوهد وهو يتجول في شمال البلاد خلال هجرتهم الطبيعة إلى المحمية، مضيفة أنها بدأت عملية لإعادة الحيوانات إلى المنطقة المحمية.

#Cameroun》#ExtrêmeNord

04 #éléphants ayant franchi leur zone et leur corridor son en divagation depuis le 22 mai. Ils ont été aperçus à #KaïKaï, #Bogo, #Maroua… Terreur et curiosité au sein de la population accompagnent la divagation des bêtes.@mindefcm pic.twitter.com/qGPNt63lYH — Humanity Purpose (@HumPurse) May 24, 2023

وقال البيان إن تجمهر أعداد كبيرة من الأشخاص الذين دفعهم الفضول والذين لا يدركون طبيعة خطر ذلك، تسبب في إعاقة العملية، ودفع الأفيال إلى الابتعاد عن مسارها ودخولها إلى مناطق أخرى.

وأشار البيان إلى أن سيدة ماتت خلال العملية، دون أن يوضح طبيعة الوفاة.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا منتشرين يلتقطون مقاطع فيديو بهواتفهم المحمولة بينما يتجول قطيع الأفيال على طرق مرصوفة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كاميروني أن 4 أفيال أغارت هذا الأسبوع على مدينة مروا عاصمة منطقة الشمال الأقصى، وكانت الأفيال دهست طفلًا في إحدى القرى القريبة قبل ذلك.

وأضاف أن الأفيال “انتقلت بحثًا عن الماء بسبب الطبيعة القاحلة للمنطقة”، مشيرًا إلى أن القطيع رُصد لأول مرة قرب الحدود مع تشاد.

وذكر المسؤول أن الحراس يحاولون إبعاد الأفيال وتوجيهها إلى متنزه وطني يبعد نحو 120 كيلومترًا عن مدينة مروا.

ويقول الاتحاد الدولي لصون الطبيعة إن هناك نحو 6830 فيلًا في الكاميرون، مما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات الحيوانات المهددة بالانقراض المتبقية في أفريقيا.

وزادت جهود الحفاظ على الأفيال في السنوات الماضية، لكن فقد موائلها لصالح إنشاء مزارع وقرى يتسبب في جعلها تتجول أحيانًا داخل التجمعات البشرية، لتتلف المحاصيل وتلحق أضرارًا بالمنازل وتهاجم البشر في بعض الأحيان.