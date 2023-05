“نتفليكس” تفرض رسوما إضافية في 100 دولة على مشاركة كلمات سر الحسابات

أعلنت منصة “نتفليكس” للبث التدفقي، الثلاثاء، فرض رسوم إضافية على المستخدمين في أكثر من 100 دولة إذا أرادوا مشاركة كلمات سر حساباتهم على المنصة مع أشخاص آخرين غير مقيمين معهم في المكان ذاته.

ووجهت المنصة رسالة إلى مشتركيها في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، قالت فيها “حسابك على (نتفليكس) مخصص لك وللأشخاص الذين يعيشون معك، أي أسرتك”.

وأضافت الرسالة أن على أولئك الذين يشركون آخرين في كلمات سر حساباتهم إما أن يقوموا بإضافة مشترك آخر مقابل دفع مبلغ إضافي، أو نقل ملف تعريف شخص من خارج الأسرة إلى اشتراكها.

Netflix announced that U.S. subscribers can pay an extra $7.99 monthly fee to add an external user to their account, as part of the streaming giant's effort to crack down on account sharing https://t.co/DJ28nwol6b

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 23, 2023