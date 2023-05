مدير الصحة العامة بأمريكا يحذر من خطر مواقع التواصل على الصحة النفسية للشباب

نبّه مدير هيئة الصحة العامة في الولايات المتحدة فيفيك مورثي على أن الشبكات الاجتماعية قد تتسبب في “آثار ضارة جدّا” للصحة النفسية للأطفال والمراهقين، داعيا عمالقة التكنولوجيا في تقرير نُشر الثلاثاء إلى التحرك حيال هذا الخطر.

ونقل بيان مرفق بهذا التقرير عن مورثي -المسؤول الطبي الأعلى في البلاد- قوله “نحن نمر بأزمة وطنية في ما يتعلق بالصحة النفسية للشباب، وأخشى أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي محركا رئيسا لهذه الأزمة، وهو أمر يجب أن نعالجه بصورة عاجلة”.

ورأى في التقرير الواقع في 19 صفحة أن ثمة حاجة إلى مزيد من الدراسات “للتوصل إلى فهم أفضل لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب”، لكنه ذكّر بأن “أدلة كثيرة” تُثبت أن هذه الشبكات يمكن أن تنطوي على عواقب سلبية.

NEW: Today, I released a Surgeon General's Advisory on Social Media and #YouthMentalHealth. This is the next step in our office’s work to address our youth mental health crisis. https://t.co/6JadYlxORy 1/7 pic.twitter.com/UrHNP1Uq15

— Dr. Vivek Murthy, U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) May 23, 2023