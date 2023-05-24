مدير الصحة العامة بأمريكا يحذر من خطر مواقع التواصل على الصحة النفسية للشباب

نبّه مدير هيئة الصحة العامة في الولايات المتحدة فيفيك مورثي على أن الشبكات الاجتماعية قد تتسبب في “آثار ضارة جدّا” للصحة النفسية للأطفال والمراهقين، داعيا عمالقة التكنولوجيا في تقرير نُشر الثلاثاء إلى التحرك حيال هذا الخطر.

ونقل بيان مرفق بهذا التقرير عن مورثي -المسؤول الطبي الأعلى في البلاد- قوله “نحن نمر بأزمة وطنية في ما يتعلق بالصحة النفسية للشباب، وأخشى أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي محركا رئيسا لهذه الأزمة، وهو أمر يجب أن نعالجه بصورة عاجلة”.

ورأى في التقرير الواقع في 19 صفحة أن ثمة حاجة إلى مزيد من الدراسات “للتوصل إلى فهم أفضل لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب”، لكنه ذكّر بأن “أدلة كثيرة” تُثبت أن هذه الشبكات يمكن أن تنطوي على عواقب سلبية.

NEW: Today, I released a Surgeon General's Advisory on Social Media and #YouthMentalHealth. This is the next step in our office’s work to address our youth mental health crisis. https://t.co/6JadYlxORy 1/7 pic.twitter.com/UrHNP1Uq15 — Dr. Vivek Murthy, U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) May 23, 2023

وأوضح مورثي أن الدراسات أثبتت وجود صلة بين استخدام الشبكات الاجتماعية وظهور أعراض الاكتئاب، فمن خلال دفع المراهقين إلى مقارنة أنفسهم، قد تؤدي هذه المنصات إلى إضعاف احترامهم لذواتهم.

وأكد مورثي استنادا إلى إحدى الدراسات، أن الشبكات قد تُشكّل خطرا على الفتيات والمراهقات أكبر من ذلك الذي تُمثله على الفتيان، إذ إنهن عرضة للتنمر عبر الإنترنت وقد يعانين اضطرابات الأكل.

وأشار إلى أن جميع الشباب يمكن أن يتعرضوا لمحتويات “خطيرة” تُظهر أعمال عنف أو أفعالا جنسية.

وشدّد على ضرورة أن تفرض شركات التكنولوجيا “حدّا أدنى للسن” للأطفال الذين يرغبون في الانضمام إلى شبكاتها الاجتماعية، وأن تبادر إلى اعتماد إعدادات توفر حماية أفضل لخصوصيتهم.

Surgeon General Vivek Murthy has issued a warning that social media use is a main contributor to depression, anxiety and other problems in teenagers. @halliejackson reports. pic.twitter.com/59yBZBWKEt — TODAY (@TODAYshow) May 23, 2023

ووفقا لمركز (بيو) للأبحاث، فإن نحو 95% من الفتيان والشبان الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما يفيدون بأنهم يستخدمون الشبكات الاجتماعية، ثلثهم “بشكل شبه دائم”.

وتُعَد الشبكات الاجتماعية مصدر قلق في الولايات المتحدة، بسبب تأثيرها على الصغار والشباب.

وأقرت ولاية مونتانا، الأسبوع الماضي، قانونا يحظر تطبيق “تيك توك” السنة المقبلة، لتصبح بذلك أول ولاية أمريكية تُقدِم على خطوة مماثلة، ومن بين مآخذ الممثلين المحليين المنتخبين على المنصة آثارها الضارة للصحة النفسية للشباب.

وفي مارس/آذار، أصدرت ولاية يوتا قانونا يطالب الشبكات الاجتماعية بالحصول على موافقة الوالدين قبل منح القصر حق استخدامها.