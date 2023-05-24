طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية اختنقت بغطاء زجاجة (فيديو)

وثّقت كاميرا مراقبة لحظات عصيبة لطفلة داخل متجر في محافظة إربد شمالي الأردن، تعرضت للاختناق.

ووضعت الطفلة غطاء زجاجة ماء بالخطأ في فمها، لتصاب بنوبة اختناق، لكن أحد الحاضرين تدخل بسرعة، وتمكن من إنقاذ الطفلة، باستخدام “مناورة هيمليك”، وهي واحدة من طرائق الإسعافات الأولية يجري من خلالها الضغط على البطن للفظ الجسم الغريب، عبر إحداث سعال مصطنع.

واتضح فيما بعد أن المنقذ طبيب كويتي حديث التخرج.

وقال الطبيب يعقوب العصيمي في تصريحات تلفزيونية بعد انتشار مقطع الفيديو، إنه تخرج في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وأضاف أنه عندما رأى الطفلة، تذكّر أبرز حالات الاختناق التي درسها، وتمكّن من إنقاذها.

ونشر العصيمي فيديو إنقاذه للطفلة على حسابه في تويتر، وعلّق قائلًا “الحمد لله الذي سخرني لإنقاذ الطفلة. هذه اللحظة والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة”.

الحمدلله الذي سخرني لانقاذ الطفله

باللحظات الحرجه ..

هذه اللحظه والله تساوي كل تعب السنوات والدراسه .. وبهذا اعلن

بحمدلله تعالى وفضله تخرجي من

جامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه

وحصولي على درجه البكالوريوس

تخصص دكتور في الطب والجراحه ورسمياً

د. يعقوب محمد صليبي العصيمي pic.twitter.com/IQXxTBNY7s — د. يعقوب العصيمي (@dr_y38ob) May 22, 2023

من جهتها، كرّمت سفارة الكويت في عمّان، الطبيب الكويتي، بعد إنقاذه حياة الطفلة.