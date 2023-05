صانع محتوى هندي يتلقى تهديدات باغتصاب زوجته وإحراقها لانتقاده فيلما معاديا للإسلام (فيديو)

تلقى صانع المحتوى الهندي الشهير دروف راثي رسائل كراهية وتهديدات باغتصاب زوجته وإحراقها، بسبب فيديو نشره ينتقد فيلمًا معاديًا للمسلمين.

وكان راثي نشر تسجيلًا مصورًا حصد حتى لحظة كتابة التقرير 15 مليون مشاهدة، ينتقد فيه فيلم “قصة كيرلا” المعادي للمسلمين.

ويدحض صانع المحتوى الهندي خلال الفيديو ادعاءات الفيلم، ومن بينها إجبار 30 ألف امرأة هندوسية على التحول للإسلام، وإرسالهن إلى القتال مع تنظيم الدولة.

These are the kind of messages my foreigner wife has been receiving since past few days

First 3 are typical instagram messages she received, last one is typical type of emails I received. Irony is that these people probably think they care about women and development of nation. pic.twitter.com/6rKN6rxq99

— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) May 18, 2023