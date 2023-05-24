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صانع محتوى هندي يتلقى تهديدات باغتصاب زوجته وإحراقها لانتقاده فيلما معاديا للإسلام (فيديو)

24/5/2023-|آخر تحديث: 24/5/202308:49 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تلقى صانع المحتوى الهندي الشهير دروف راثي رسائل كراهية وتهديدات باغتصاب زوجته وإحراقها، بسبب فيديو نشره ينتقد فيلمًا معاديًا للمسلمين.

وكان راثي نشر تسجيلًا مصورًا حصد حتى لحظة كتابة التقرير 15 مليون مشاهدة، ينتقد فيه فيلم “قصة كيرلا” المعادي للمسلمين.

ويدحض صانع المحتوى الهندي خلال الفيديو ادعاءات الفيلم، ومن بينها إجبار 30 ألف امرأة هندوسية على التحول للإسلام، وإرسالهن إلى القتال مع تنظيم الدولة.

 

وأعلن ناشطون تضامنهم مع راثي، وانتقدوا الهجوم الذي تعرض له.

وقالت فاطمة خان “أتمنى لك المزيد من القوة يا أخي، لقد شاهدت الفيديو الذي نشرته عن فيلم قصة كيرلا، أنت شخص تبذل جهدًا لتفتح أعين الأمة”.

وقالت ماهيما فاشيشت “يعتقدون أن لديهم اليد العليا الفكرية والأخلاقية عندما لا يمكنهم الاختلاف مع رجل من دون التهديد باغتصاب زوجته”.

وطرح فيلم “كيرلا” في دور العرض خلال مايو/أيار الجاري، وأثار مشاعر سلبية تجاه المسلمين في الهند، فيما أعفت ولايتا “أوتاربراديش” و”ماديا براديش” الفيلم من الضرائب، ما جعل تذاكره تباع بأسعار زهيدة.

يذكر أن الولايتين تحت سلطة حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم.

ويبلغ تعداد سكان الهند 1.4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم، لكن معدّل الولادات انخفض لدى الجميع في العقود الأخيرة.

وتشهد الهند، منذ أعوام، حملات اضطهاد واسعة وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة، التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب بهاراتيا جاناتا، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند.

المصدر : الجزيرة مباشر