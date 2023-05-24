صانع محتوى هندي يتلقى تهديدات باغتصاب زوجته وإحراقها لانتقاده فيلما معاديا للإسلام (فيديو)

تلقى صانع المحتوى الهندي الشهير دروف راثي رسائل كراهية وتهديدات باغتصاب زوجته وإحراقها، بسبب فيديو نشره ينتقد فيلمًا معاديًا للمسلمين.

وكان راثي نشر تسجيلًا مصورًا حصد حتى لحظة كتابة التقرير 15 مليون مشاهدة، ينتقد فيه فيلم “قصة كيرلا” المعادي للمسلمين.

ويدحض صانع المحتوى الهندي خلال الفيديو ادعاءات الفيلم، ومن بينها إجبار 30 ألف امرأة هندوسية على التحول للإسلام، وإرسالهن إلى القتال مع تنظيم الدولة.

These are the kind of messages my foreigner wife has been receiving since past few days First 3 are typical instagram messages she received, last one is typical type of emails I received. Irony is that these people probably think they care about women and development of nation. pic.twitter.com/6rKN6rxq99 — Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) May 18, 2023

وأعلن ناشطون تضامنهم مع راثي، وانتقدوا الهجوم الذي تعرض له.

وقالت فاطمة خان “أتمنى لك المزيد من القوة يا أخي، لقد شاهدت الفيديو الذي نشرته عن فيلم قصة كيرلا، أنت شخص تبذل جهدًا لتفتح أعين الأمة”.

More Power to you bhai saw your video on The Kerala Story. You are an eye opener to the nation. 🇮🇳 https://t.co/o85X8Rnchv — Fatima Khan (@afficasm) May 18, 2023

وقالت ماهيما فاشيشت “يعتقدون أن لديهم اليد العليا الفكرية والأخلاقية عندما لا يمكنهم الاختلاف مع رجل من دون التهديد باغتصاب زوجته”.

وطرح فيلم “كيرلا” في دور العرض خلال مايو/أيار الجاري، وأثار مشاعر سلبية تجاه المسلمين في الهند، فيما أعفت ولايتا “أوتاربراديش” و”ماديا براديش” الفيلم من الضرائب، ما جعل تذاكره تباع بأسعار زهيدة.

يذكر أن الولايتين تحت سلطة حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم.

ويبلغ تعداد سكان الهند 1.4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم، لكن معدّل الولادات انخفض لدى الجميع في العقود الأخيرة.

وتشهد الهند، منذ أعوام، حملات اضطهاد واسعة وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة، التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب بهاراتيا جاناتا، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند.