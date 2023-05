لحظات مرعبة.. هاتف ينفجر في جيب رجل هندي ويشعل النار في ملابسه (فيديو)

نجا رجل (76 عامًا) في منطقة تريسور بولاية كيرالا الهندية بأعجوبة من الإصابة بحروق، بعد أن انفجر هاتفه المحمول الذي كان في جيب قميصه واندلعت فيه النار.

وقالت صحيفة “هندوستان تايمز” إن هذه هي الحادثة الثالثة من نوعها في الولاية خلال أقل من شهر.

وانتشرت مقاطع فيديو للحادثة، وعُرضت أيضًا على القنوات التلفزيونية، حيث يمكن رؤية الرجل جالسًا بشكل عادي على طاولة في مكان عمله، وهو يشرب الشاي ويأكل شيئًا عندما انفجر الهاتف في جيب قميصه واشتعلت فيه النار.

وعلى الفور، قفز الرجل المُسن وأسقط كوب الشاي الخاص به، وحاول بسرعة سحب الهاتف من جيبه.

ونجحت محاولات الرجل المُسن المستعجلة في إنقاذه، حيث سقط الهاتف من جيبه على الأرض وتمكن من السير بعيدًا عن المكان دون أن يصاب.

وقال أحد ضباط مركز شرطة أولور، الذي وقعت الحادثة في نطاق اختصاصه في الولاية، لوسائل إعلام محلية، إن الرجل المُسن لم يُصَب بأذى.

وأفاد الرجل للشرطة بأنه اشترى الهاتف مقابل 1000 روبية (12 دولارًا أمريكيًّا) قبل عام، وأنه كان هاتفًا بميزات أساسية. وأضاف الرجل أنه لم تكن هناك مشكلات مع الجهاز حتى لحظة وقوع الحادثة، وفقًا لما ذكره الضابط.

