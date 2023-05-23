القاهرة تشهد فعاليات “أسبوع المطبخ التركي” (فيديو)

نظّمت السفارة التركية في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الاثنين، فعاليات “أسبوع المطبخ التركي”.

وشارك في الفعالية موظفو السفارة التركية، إلى جانب وفود من الدبلوماسيين الأجانب لدى القاهرة ومسؤولين من جمهورية مصر العربية.

وقال القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة صالح موتلو شن، إن الفعالية شهدت إقبالا كبيرا.

وأضاف شن أن الفعالية شهدت إقبالا من عالم الأعمال والفن والاقتصاد والثقافة والسياسة.

ولفت إلى أن الضيوف المشاركين في الفعالية أبدوا إعجابهم بالمأكولات التي تشتهر بها ولاية هاطاي التركية.

وبدأت العلاقات التركية المصرية في التحسن عام 2021، والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتصافحا خلال افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وبداية الشهر الجاري، أعلنت تركيا أن مواطنيها الراغبين في السفر إلى مصر، سيتمكنون من الحصول على تأشيرات الدخول في المعابر المصرية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد زار القاهرة في مارس/آذار الماضي، بعد أقل من شهر من زيارة نظيره المصري سامح شكري مدينة أضنة التركية في فبراير/شباط، وهي أول زيارة من وزير خارجية تركي لمصر منذ أكثر من 10 سنوات.

وكانت زيارة شكري لأضنة من أجل تقديم الدعم لتركيا في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد في السادس من فبراير الماضي.

وفتحت الزيارتان المتبادلتان الطريق أمام البدء الفعلي لمشوار تطبيع العلاقات بين البلدين.