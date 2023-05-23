أول عماني ينالها.. احتفاء خليجي بفوز زهران القاسم بجائزة البوكر عن روايته “تغريبة القافر”

نال الكاتب والشاعر العماني زهران القاسمي، الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” في دورتها الـ16 لعام 2023، بعد فوز روايته “تغريبة القافر”.

وسلم عضو مجلس الأمناء زكي نسيبة، الجائزة للقاسمي أول أمس الأحد، بعد أن أعلن رئيس لجنة التحكيم محمد الأشعر فوز رواية “تغريبة القافر” الصادرة عن دار “رشم”، خلال فعالية نظمت بأبوظبي وبُثّت افتراضيًّا.

وحصل العماني زهران القاسمي، على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، إلى جانب تمويل ترجمة روايته إلى الإنجليزية، لزيادة مبيعاتها بالترويج لها على المستوى العالمي.

ووفقًا للموقع الرسمي لجائزة الرواية العربية، فإن القاسمي أصبح أول عماني يفوز بالجائزة العالمية.

عرض لفيلم مختصر عن رواية تغريبة القافر للكاتب والروائي العماني زهران القاسمي

#الرواية_العربية_٢٠٢٣ #البوكر_٢٠٢٣#الجائزة_العالمية_للرواية_العربية_٢٠٢٣ pic.twitter.com/Hp4iw5lDU1 — رشم للنشر والتوزيع (@rashm_ksa) May 21, 2023

وتدور أحداث الرواية في إحدى القرى العمانية، وتحكي قصة سالم بن عبد الله (القافر)، الخبير باقتفاء أثر الماء، الذي كانت القرى تستعين به في بحثها عن منابع المياه الجوفية. وتقع أحداث الرواية في عالم الأفلاج، وهو النظام الفلاحي لريّ البساتين، المرتبط بالحياة القروية في عُمان ارتباطًا وثيقًا، وقد دارت حوله حكايات وأساطير.

ويطرح الكاتب سؤالًا مهمًّا على القارئ: “ماذا لو أن هذه المادة التي تمنح الحياة للكائنات هي مصدر لموتها أيضا من خلال ندرتها أو فيضانها؟”.

ارتبطت حياة القافر منذ ولادته بالماء، فأمّه ماتت غرقًا، ووالده طُمر تحت قناة أحد الأفلاج حيث انهار عليه السقف، وينتهي المطاف بالقافر سجينًا في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك يقاوم للبقاء حيًّا.

وهنأ الكاتب العماني زكريا المحرمي، نظيره القاسمي، قائلًا “أبارك للأديب العماني زهران القاسمي فوز روايته بجائزة البوكر لعام 2023، فوز مستحق للشاعر الذي استثمر مفردات البيئة العمانية لرسم عوالم خلابة من الخيال؛ كما أبارك للأدب العماني الذي ابتدأ في استعادة مكانته الطبيعية في فضاء الإبداع العربي”.

أبارك للأديب العماني زهران القاسمي فوز روايته بجائزة البوكر لعام ٢٠٢٣، فوز مستحق للشاعر والروائي زهران القاسمي الذي استثمر مفردات البيئة العمانية لرسم عوالم خلابة من الخيال؛ كما أبارك للأدب العماني الذي ابتدأ في استعادة مكانته الطبيعية في فضاء الإبداع العربي pic.twitter.com/4zalmzPGkT — زكريا المحرمي (@almuharrmi) May 21, 2023

كما احتفى العديد من الكتاب وشعراء الخليج أيضا بكونه أول عماني يفوز بجائزة البوكر، من بينهم المترجمة، فاطمة بن ناصر، والروائي أزهر جرجريس، والناشرة سعدية مفرح التي قالت: “الرواية في عمان حققت وتحقق قفزات واسعة في السنوات الأخيرة”.

الرواية في عمان حققت وتحقق قفزات واسعة في السنوات الأخيرة. مبارك فوز رواية #تغريبة_القافر للروائي زهران القاسمي بجائزة البوكر للرواية العربية في نسخة هذا العام.#جائزة_البوكر#عمان_تبدع pic.twitter.com/c7FSJ4MrKX — سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) May 21, 2023