منصات تحذف أغنية “أنا دمي فلسطيني”.. حقوق ملكية أم استهداف للفن الفلسطيني؟ (فيديو)

رصد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي حذف أغنية “أنا دمي فلسطيني” للمغني الفلسطيني محمد عساف من منصتي “سبوتيفاي” و”آبل ميوزيك”.

وقال عساف في تصريحات صحفية إنه فوجئ بانتشار أخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بحذف أغنيته، متسائلًا عن أسباب ذلك.

وقد نُشرت هذه الأغنية قبل 8 سنوات، وأشار الفنان إلى رسالة وصلته على بريده الإلكتروني بحذف الأغنية بحجة أنها “تحرض على إسرائيل”.

وكتب المغني الفلسطيني عبر حسابه على إنستغرام “عادي محفوظة في قلب كل حر وشريف” في إشارة إلى أغنيته.

وتواصلت شبكة الجزيرة مع منصة “سبوتيفاي”، فنفت المتحدثة الرسمية باسمها “ادعاءات” حذف الأغنية لأهداف سياسية.

وقالت المتحدثة إن الحذف جاء “بناءً على طلب الموزع المحلي للأغنية”، وهو ما نفاه محمد عساف.

وأثار حذف الأغنية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت الناشطة إيناس عبد الرازق “بحثت باللغتين العربية والإنجليزية، من الأفضل أن يكون لديهم اعتذار أقوى أو سأقوم (وربما الكثير غيري) بإلغاء الاشتراك”.

Spotify deleted the song "dammi falastini" (my blood is palestinian) the hit song by Mohammad Assaf. What the hell @spotify ?? I also searched in both Arabic and English. You'd better have a solid explanation-apology or I (& prob. many others) will cancel subscriptions. https://t.co/13e685qVWD — Inès Abdel Razek (@InesAbdelrazek) May 21, 2023

وغردت آلي “هذا غريب بالتأكيد، لكن أغانيه الأخرى عن فلسطين لا تزال متاحة للاستماع إليها (على الأقل على سبوتيفاي)”.

ورجحت أنها “قد تكون مجرد مشكلة خاصة بحقوق الطبع والنشر لهذا الألبوم بدلا من إسكات مستهدف”، واستدركت بأنهم “بحاجة إلى مزيد من المعلومات”.

that is definitely weird, but his other songs about palestine are still available to listen to (at least on spotify). it seems like it might just be a specific copyright issue on that album rather than a targeted silencing. it could still totally be that, but we need more info. — allie 🕰 so scarlet it was maroon (@alliewithbooks) May 21, 2023

وكتب حساب باسم “جنين” في سلسلة من التغريدات “تتجاوز إسرائيل وأنصارها التحريض كل يوم، ومع ذلك يتم استهداف الفلسطينيين من جميع الزوايا، الفن والموسيقى الفلسطينية تخضع للرقابة لأنهم يريدون لنا الخضوع وأي شيء آخر هو تحدّ”.

وتابع الحساب “حتى الأغاني التي تعلن أننا موجودون وأننا فلسطينيون؛ أن أقول ببساطة أنا فلسطيني.. ودمي فلسطيني.. سأعود إلى الوطن، يجعل هؤلاء المتعصبين العنصريين غير الآمنين يرتعدون”.

This is a song, an absolute banger, that is played at parties and weddings and protests, and they fear this the most perhaps because even our parties and weddings and occasions of joy are protests — Jennine (@jennineak) May 21, 2023

وكتبت مغردة أنه “من السهل كتابة كلمات الأغنية على غوغل، لا يوجد فيها شيء معاد للسامية، إلا إذا كان كونك فلسطينيا في حد ذاته معاديا للسامية”.

It is easy to google lyrics translated and there is nothing antisemitic in them – unless being Palestinian is antisemitic in itself. https://t.co/J7uu3xf8Om — Antti Rautiainen (@ARautiainen) May 21, 2023

واستغربت جميلة في تغريدتها “مجرد أنشودة تدافع فيها عن حقك المسلوب، فتهمة “التحريض” مفصلة سلفًا وجاهزة وتلاحقك!! الدفاع عن حرية بلادك “جريمة” في عرفهم!!”.

“سبوتيفي” و “آبل ميوزيك” يحذفان اغنية دمي فلسطيني ويتهمان محمد عساف بمعاداة السامية !!!

مجرد انشودة تدافع فيها عن حقك المسلوب ، فتهمة "التحريض" مفصلة سلفا وجاهزة وتلاحقك !!

الدفاع عن حريته بلادك "جريرة" في عرفهم!!

تقرير الخبر كاملا في التعليقات 👇 pic.twitter.com/4xRYxr2Bfb — jamila (@family_maya) May 21, 2023

وتُعد “أنا دمي فلسطيني” إحدى أشهر الأغاني المنتشرة عربيًّا منذ أن أدّاها الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف، الذي كان سفيرًا سابقًا للشباب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويتغنى المحتجون ضد الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الفلسطينيين بكلمات الأغنية في أكثر من دولة عربية وأجنبية.

وتقول كلمات الأغنية:

“على عهدي على ديني، على أرضي تلاقيني.. أنا لأهلي أنا أفديهم، أنا دمي فلسطيني (فلسطيني فلسطيني)

وقفنا لك يا ديرتنا، بعزتنا وعروبتنا.. أرض القدس نادتنا، صوت أمي يناديني (فلسطيني فلسطيني)

يا يما أبشري بالعز، دارك قلعة ما تنهز.. عليها الروح ما تنعز، ولا دمي وشراييني (فلسطيني فلسطيني)

فلسطيني وابن أحرار، جبيني في السما ومغوار.. على عهدي الوفا يا دار، وعمره ما انحنى جبيني (فلسطيني فلسطيني).. والله أنا دمي فلسطيني”.