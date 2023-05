منصات تحذف أغنية “أنا دمي فلسطيني”.. حقوق ملكية أم استهداف للفن الفلسطيني؟ (فيديو)

رصد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي حذف أغنية “أنا دمي فلسطيني” للمغني الفلسطيني محمد عساف من منصتي “سبوتيفاي” و”آبل ميوزيك”.

وقال عساف في تصريحات صحفية إنه فوجئ بانتشار أخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بحذف أغنيته، متسائلًا عن أسباب ذلك.

وقد نُشرت هذه الأغنية قبل 8 سنوات، وأشار الفنان إلى رسالة وصلته على بريده الإلكتروني بحذف الأغنية بحجة أنها “تحرض على إسرائيل”.

وكتب المغني الفلسطيني عبر حسابه على إنستغرام “عادي محفوظة في قلب كل حر وشريف” في إشارة إلى أغنيته.

وتواصلت شبكة الجزيرة مع منصة “سبوتيفاي”، فنفت المتحدثة الرسمية باسمها “ادعاءات” حذف الأغنية لأهداف سياسية.

وقالت المتحدثة إن الحذف جاء “بناءً على طلب الموزع المحلي للأغنية”، وهو ما نفاه محمد عساف.

وأثار حذف الأغنية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت الناشطة إيناس عبد الرازق “بحثت باللغتين العربية والإنجليزية، من الأفضل أن يكون لديهم اعتذار أقوى أو سأقوم (وربما الكثير غيري) بإلغاء الاشتراك”.

Spotify deleted the song "dammi falastini" (my blood is palestinian) the hit song by Mohammad Assaf. What the hell @spotify ?? I also searched in both Arabic and English. You'd better have a solid explanation-apology or I (& prob. many others) will cancel subscriptions. https://t.co/13e685qVWD

وغردت آلي “هذا غريب بالتأكيد، لكن أغانيه الأخرى عن فلسطين لا تزال متاحة للاستماع إليها (على الأقل على سبوتيفاي)”.

ورجحت أنها “قد تكون مجرد مشكلة خاصة بحقوق الطبع والنشر لهذا الألبوم بدلا من إسكات مستهدف”، واستدركت بأنهم “بحاجة إلى مزيد من المعلومات”.

that is definitely weird, but his other songs about palestine are still available to listen to (at least on spotify). it seems like it might just be a specific copyright issue on that album rather than a targeted silencing. it could still totally be that, but we need more info.

