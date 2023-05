رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني يصلان إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)

وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية في إطار مهمة علمية خاصة.

والتحمت كبسولة تابعة لشركة سبايس إكس، اليوم الاثنين، مع محطة الفضاء الدولية، حاملة أربعة رواد فضاء هم: قائدة المهمة بيغي ويتسون وهي رائدة فضاء سابقة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وسبق أن شاركت في مهمات إلى محطة الفضاء الدولية، ورجل الأعمال الأمريكي جون شوفنر الذي سيقود المركبة، بالإضافة إلى ريانة وعلي.

وأظهر بث مباشر لحظة دخول الرواد محطة الفضاء الدولية.

Welcome aboard the @Space_Station #Ax2 crew!

They celebrated the moment with a welcome ceremony. The Ax-2 crew members were pinned with the Universal Astronaut Insignia which represents all space travelers. pic.twitter.com/qfC2NDkFbv

— Axiom Space (@Axiom_Space) May 22, 2023