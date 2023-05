أول رسالة سعودية من الفضاء الخارجي بعد الانطلاق في مهمة علمية خاصة (فيديو)

أرسلت السعودية ريانة برناوي -وهي أول رائدة فضاء عربية ومسلمة تحلق إلى المحطة الدولية في مهمة علمية تاريخية- أولى رسائلها من الفضاء.

وظهرت ريانة برناوي إلى جانب زميلها السعودي علي القرني، في مقطع فيديو أرسل من الفضاء، قالت فيه “شرف لنا جدًّا أن نكون في هذه الرحلة التاريخية، كما تروننا نطفو ونحاول أن نثبت أنفسنا”.

وأضافت “نحن الآن في عصر التمكين والازدهار. ووصلنا إلى عنان السماء، وكل ما نحتاجه أن نحلم وأن نعمل على أحلامنا”. وفي مقطع آخر ظهر رائدا الفضاء السعوديان مع طاقم العمل وقد تحرروا جميعًا من بدلاتهم الفضائية ومقاعدهم خلال بداية الرحلة.

وانطلق -لأول مرة- رائدا الفضاء السعوديان، الأحد، على متن الصاروخ “فالكون 9” الذي صنعته شركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك، من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، في رحلة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس” الأمريكية.

ويضمّ الطاقم أيضًا بيغي ويتسن رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) التي توجهت إلى المحطة الدولية 3 مرات من قبل وستتولى قيادة المهمة، ورجل الأعمال الأمريكي جون شوفنر الذي يقود المركبة. ويمضي هذا الطاقم 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية في ثاني مهمة رواد فضاء خاصة كلها.

