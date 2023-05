ماركة يابانية تنتج أغلى “آيس كريم” في العالم.. هذه مكوناته (فيديو)

سجّلت ماركة الآيس كريم اليابانية (سيلاتو) رقمًا قياسيًّا في موسوعة غينيس بصنعها أغلى آيس كريم في العالم، يُقدَّر سعره بـ6700 دولار.

وأضافت فيه مكونات نادرة تشمل أوراق الذهب التي تؤكل والجبنة الطبيعية والكمأة البيضاء التي تُزرع في مدينة ألبا الإيطالية، ويبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد منها 15 ألف دولار.

ويدخل في مكونات الحلوى المثلجة أيضًا بارميجيانو ريجيانو، وهو منتج ثانوي من إنتاج الساكي الياباني.

وأرادت (سيلاتو) دمج المكونات الأوربية واليابانية معًا في حلواها المثلجة، وهو ما تطلّب 18 شهرًا من التجارب والإخفاقات حتى تحصل على النكهة المرجوة.

New record: Most expensive ice cream – JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.

— Guinness World Records (@GWR) May 18, 2023