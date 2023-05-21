“كل شيء ممكن”.. مغامر مبتور الساقين ينجح في تسلق قمة إيفرست (شاهد)

أصبح الجندي النيبالي السابق هاري بودا ماغار، أول شخص مبتور الساقين إلى ما فوق الركبتين، ينجح في تسلّق قمة إيفرست، أعلى جبل فوق مستوى سطح البحر.

وتعرّض هاري بودا ماغار (43 عامًا)، لبتر ساقيه إلى ما فوق الركبتين بعدما داس على لغم يدوي الصنع خلال خدمته في أفغانستان عام 2010، في إطار كتيبة الجنود النيباليين في صفوف الجيش البريطاني.

وكان اثنان فقط من مبتوري الساقين إلى ما دون الركبتين نجحا في تسلّق إيفرست، هما النيوزيلندي مارك إنغليس في عام 2006، والصيني شيا بويو في عام 2018.

وسبق لماغار الذي جُهّز بأطراف اصطناعية، أن تسلق قممًا عدة بينها جبل توبقال في المغرب وبن نيفيس في اسكتلندا ومون بلان في أوربا.

BREAKING NEWS – Hari Budha Magar creates history as he successfully conquers Everest

At around 3pm on May 19th, Hari stood victorious atop the world’s tallest mountain as the first ever double above-knee amputee to scale Mt Everest. Thirteen years after losing his legs in… pic.twitter.com/a24j5ZYkvo — Hari Budha Magar (@Hari_BudhaMagar) May 20, 2023

يُشار إلى أن الجندي السابق كان قد مُنع لسنوات عدة من تسلق أعلى جبل في العالم، بموجب قانون نيبالي يحظر تسلق إيفرست على الأشخاص الذين بُترت ساقاهم أو الذين فقدوا البصر، لأسباب مرتبطة بالسلامة. إلا أنّ المحكمة العليا في نيبال ألغت العمل بالقانون في عام 2018.

وكان ماغار قال لوكالة الصحافة الفرنسية في أبريل/ نيسان “بإمكاننا تكييف حياتنا مع وقتنا ووضعنا، وحينئذ يصبح كل شيء ممكنًا، لا يعود هناك أي حدود، بل تصبح السماء هي الحدود”.

وتضم نيبال 8 من أعلى عشر قمم في العالم، بينها إيفرست الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترًا، فيما تستقبل كل موسم ربيع مئات المتسلقين.

وكانت السلطات النيبالية أصدرت خلال العام الحالي ما لا يقل عن (466) تصريحًا لتسلق جبل إيفرست خاصة بالمتسلقين الأجانب. وبما أن معظمهم يحتاجون إلى مرشدين، فهذا يعني أن أكثر من (900) شخص سيحاولون تسلق الجبل في موسم الربيع الذي يستمر حتى بداية يونيو/ حزيران المقبل.