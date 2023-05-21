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“كل شيء ممكن”.. مغامر مبتور الساقين ينجح في تسلق قمة إيفرست (شاهد)

تضم نيبال 8 من أعلى عشر قمم في العالم، بينها إيفرست (وسائل التواصل)
21/5/2023-|آخر تحديث: 21/5/202304:28 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصبح الجندي النيبالي السابق هاري بودا ماغار، أول شخص مبتور الساقين إلى ما فوق الركبتين، ينجح في تسلّق قمة إيفرست، أعلى جبل فوق مستوى سطح البحر.

وتعرّض هاري بودا ماغار (43 عامًا)، لبتر ساقيه إلى ما فوق الركبتين بعدما داس على لغم يدوي الصنع خلال خدمته في أفغانستان عام 2010، في إطار كتيبة الجنود النيباليين في صفوف الجيش البريطاني.

وكان اثنان فقط من مبتوري الساقين إلى ما دون الركبتين نجحا في تسلّق إيفرست، هما النيوزيلندي مارك إنغليس في عام 2006، والصيني شيا بويو في عام 2018.

وسبق لماغار الذي جُهّز بأطراف اصطناعية، أن تسلق قممًا عدة بينها جبل توبقال في المغرب وبن نيفيس في اسكتلندا ومون بلان في أوربا.

يُشار إلى أن الجندي السابق كان قد مُنع لسنوات عدة من تسلق أعلى جبل في العالم، بموجب قانون نيبالي يحظر تسلق إيفرست على الأشخاص الذين بُترت ساقاهم أو الذين فقدوا البصر، لأسباب مرتبطة بالسلامة. إلا أنّ المحكمة العليا في نيبال ألغت العمل بالقانون في عام 2018.

وكان ماغار قال لوكالة الصحافة الفرنسية في أبريل/ نيسان “بإمكاننا تكييف حياتنا مع وقتنا ووضعنا، وحينئذ يصبح كل شيء ممكنًا، لا يعود هناك أي حدود، بل تصبح السماء هي الحدود”.

وتضم نيبال 8 من أعلى عشر قمم في العالم، بينها إيفرست الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترًا، فيما تستقبل كل موسم ربيع مئات المتسلقين.

وكانت السلطات النيبالية أصدرت خلال العام الحالي ما لا يقل عن (466) تصريحًا لتسلق جبل إيفرست خاصة بالمتسلقين الأجانب. وبما أن معظمهم يحتاجون إلى مرشدين، فهذا يعني أن أكثر من (900) شخص سيحاولون تسلق الجبل في موسم الربيع الذي يستمر حتى بداية يونيو/ حزيران المقبل.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل