“كل شيء ممكن”.. مغامر مبتور الساقين ينجح في تسلق قمة إيفرست (شاهد)

أصبح الجندي النيبالي السابق هاري بودا ماغار، أول شخص مبتور الساقين إلى ما فوق الركبتين، ينجح في تسلّق قمة إيفرست، أعلى جبل فوق مستوى سطح البحر.

وتعرّض هاري بودا ماغار (43 عامًا)، لبتر ساقيه إلى ما فوق الركبتين بعدما داس على لغم يدوي الصنع خلال خدمته في أفغانستان عام 2010، في إطار كتيبة الجنود النيباليين في صفوف الجيش البريطاني.

وكان اثنان فقط من مبتوري الساقين إلى ما دون الركبتين نجحا في تسلّق إيفرست، هما النيوزيلندي مارك إنغليس في عام 2006، والصيني شيا بويو في عام 2018.

وسبق لماغار الذي جُهّز بأطراف اصطناعية، أن تسلق قممًا عدة بينها جبل توبقال في المغرب وبن نيفيس في اسكتلندا ومون بلان في أوربا.

BREAKING NEWS – Hari Budha Magar creates history as he successfully conquers Everest

At around 3pm on May 19th, Hari stood victorious atop the world’s tallest mountain as the first ever double above-knee amputee to scale Mt Everest.

Thirteen years after losing his legs in… pic.twitter.com/a24j5ZYkvo

— Hari Budha Magar (@Hari_BudhaMagar) May 20, 2023