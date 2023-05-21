طفل تركي يصر على اختيار مرشح الرئاسة ويمنع والده من اختيار آخر (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل تركي صغير، وهو يطلب من والده بإصرار اختيار مرشح بعينه خلال الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يمنع والده من اختيار مرشح آخر، ويلح على اختيار والده للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تنافس في تلك الجولة مع مرشحين آخرين هما: كمال كليجدار أوغلو وسنان أوغان.

وشهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو/أيار الجاري، وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية (أكثر من 50% من الأصوات).

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما حل كليجدار أوغلو ثانيًا وحصل على 44.88% من الأصوات، وجاء سنان أوغان في المركز الثالث بعد أن حصل على 5.17%.

وبدأ الأتراك المقيمون خارج بلادهم التصويت في جولة الإعادة.