تصرف غريب من جاستن ترودو أثناء مصافحة رئيس برلمان كوريا الجنوبية (فيديو)

أثار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاستغراب عندما فتح ساقيه ليبدو أقلّ طولًا، أثناء التقاطه صورة مع رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية كيم جين بيو.

وسافر ترودو إلى كوريا الجنوبية قبل قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، مع وفد من الوزراء الكنديين للاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك لأجل صفقة مصنع بطاريات بمليارات الدولارات.

وأصبح موقف ترودو، الذي التقى مسؤولين من كوريا الجنوبية على هامش قمة الدول السبع، حديث الصحافة الكورية والكندية.

وحاول ترودو بحركته تقليص فرق الطول بينه وبين كيم، حتى لا يبدو أطول منه في الصورة الرسمية، وكان الأمر مزحة ردّ بها ترودو على وقوف كيم على أصابع قدميه، ليبدأ الوفد بالضحك بصوت عالٍ.

Korean media is going nuts about this picture. Since there is a height difference (about 20cm) the korean dude tries to tiptoe in order to get higher. Seeing this @JustinTrudeau widens his stance to match the height and gets dubbed as "manner legs" #cdnpoli pic.twitter.com/I3bRPVRsPg — mike lee | 이형걸 | 李衡杰 | (@mikeleeuno) May 18, 2023

وبينما تقبّل كيم ووفده حركة ترودو بابتسامات عريضة أضفت على اللقاء الرسمي جوًّا من الدعابة، ووصفت الصحافة الكورية الجنوبية تصرّف المسؤول الكندي بأنه “سلوك تلقائي ومريح للقلب”، لفتت الصحافة الكندية الانتباه إلى التعليقات “المخزية”.

وذهب كثيرون إلى تفسير حركة ترودو مع رئيس البرلمان الكوري الجنوبي كيم جين بأنها “عدم جدية”، إذ قالت مجلة المحافظين (ترو نورث) الكندية “لقد ألحق بنا ترودو الخزي في الخارج”.

وقالت صحيفة (الغارديان) البريطانية إن الحركة تُعرف في كوريا الجنوبية باسم “طريقة الساقين”، وتهدف إلى تسوية الطول بين شخصين.

وأضافت أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها مصافحات ترودو لزعماء سياسيين الجدل، وأشارت إلى أول لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في عام 2017، عندما وضع ترودو يده على كتف ترمب وهو يصافحه.

وفي عام 2016، حاول ترودو مصافحة الرئيسين السابقين الأمريكي باراك أوباما والمكسيكي إنريكي بينيا نييتو في الوقت نفسه، مما أحدث ارتباكًا في الصورة الرسمية.