تصرف غريب من جاستن ترودو أثناء مصافحة رئيس برلمان كوريا الجنوبية (فيديو)

أثار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاستغراب عندما فتح ساقيه ليبدو أقلّ طولًا، أثناء التقاطه صورة مع رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية كيم جين بيو.

وسافر ترودو إلى كوريا الجنوبية قبل قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، مع وفد من الوزراء الكنديين للاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك لأجل صفقة مصنع بطاريات بمليارات الدولارات.

وأصبح موقف ترودو، الذي التقى مسؤولين من كوريا الجنوبية على هامش قمة الدول السبع، حديث الصحافة الكورية والكندية.

وحاول ترودو بحركته تقليص فرق الطول بينه وبين كيم، حتى لا يبدو أطول منه في الصورة الرسمية، وكان الأمر مزحة ردّ بها ترودو على وقوف كيم على أصابع قدميه، ليبدأ الوفد بالضحك بصوت عالٍ.

Korean media is going nuts about this picture.

Since there is a height difference (about 20cm) the korean dude tries to tiptoe in order to get higher. Seeing this @JustinTrudeau widens his stance to match the height and gets dubbed as "manner legs" #cdnpoli pic.twitter.com/I3bRPVRsPg

— mike lee | 이형걸 | 李衡杰 | (@mikeleeuno) May 18, 2023